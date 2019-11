Xiaomi, ecco alcuni chiarimenti sui nuovi Mi Watch

Negli ultimi anni, un prodotto che ha avuto una crescita esponenziale nel mercato dell’elettronica sono stati gli wearable, nello specifico gli smartwatch, dei semplici orologi con però tantissime funzioni interessanti, sia per sportivi sia per non, che lo rendono quasi uno smartphone.

Una delle aziende leader in questo campo è senza dubbio Xiaomi, che si è resa subito grande protagonista con il vecchio Xiaomi Mi Band 3, un ottimo prodotto a basso prezzo, e che ora sta per lanciare i nuovi Xiaomi Mi Watch. Scopriamoli meglio.

Ecco i nuovi Xiaomi Mi Watch

Presentato ufficialmente pochi giorni fa, l’azienda ha voluto chiarire tutti gli aspetti e le novità che differenziano questo prodotto dai precedenti. Innanzitutto, hanno deciso di puntare per la prima volta sul display rettangolare per un migliore utilizzo dello spazio, cosa difficili con quelli circolari, ed inoltre per sfruttare una inedita interfaccia utente con swipe chiari e predeterminati.

L’altra questione è quella della eSIM, ovvero sarà possibile inserire una piccola sim con un proprio numero e quindi ricevere ed inviare chiamate, sms ecc. L’azienda ha specificato che per ora si tratta solo del mercato cinese, nello specifico gli utenti dell’operatore China Unicom, China Mobile e China Telecom.

Per quanto riguarda la batteria, ha una capienza da 570 mAh con l’ottima autonomia di 36h e inoltre l’azienda ha affermato che è impermeabile e che può essere usato per controllare altri prodotti tecnologici in casa, oltre ad avere tantissime funzioni per gli sportivi.

Infine, gli Xiaomi Mi Watch avranno l’NFC per pagare subito, la possibilità di cambiare i cinturini, ed il supporto ad Android ed iOS, anche se l’azienda consiglia di scaricare sul proprio smartphone l’applicazione Wear OS per collegare il device allo smartwatch.