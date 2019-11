Apple si sta dando molto da fare in questi giorni sul fronte degli aggiornamenti software per i suoi dispositivi. Proprio ieri vi abbiamo parlato del lancio a sorpresa della beta di iOS 13.3. A poche ore dal rilascio di quest’ultimo, il colosso di Cupertino ha deciso di rilasciare un ulteriore aggiornamento rivolto a tutti, iOS 13.2.2. Questo va a risolvere diverse problematiche ancora presenti in iOS 13.2.1.

La casa della mela morsicata, Apple, sembra non riuscirne a venire a capo quest’anno. I problemi con iOS 13 e iPadOS 13 sono consistenti e l’azienda non sta riuscendo a risolverli nonostante i numerosi update. iOS 13.3 è sotto fase di test, nel frattempo iOS 13.2.2 va a risolvere quelle che sono le problematiche più fastidiose presenti ancora in iOS 13.2.1.

Apple: iOS 13.2.2 risolve il problema delle app in background

A quanto pare, ad Apple premeva molto correggere l’errore insorto con iOS 13.2.1 riguardante la chiusura inaspettata delle app in background. Pare che il bug riguardasse la gestione errata della memoria RAM dei dispositivi da parte del sistema. La correzione del problema sarebbe dovuta arrivare con iOS 13.3, per fortuna però, Apple ha deciso di anticipare il tutto lanciando iOS 13.2.2. Oltre a questo problema, l’update rilasciato nelle scorse ore anche per iPad, va a risolvere tutta una serie di bug che rendevano instabile la versione precedente. Ora, la situazione risulta essere decisamente migliorata.

Ci aspettiamo che Apple farà ancora di meglio con iOS 13.3. Ricordiamo che la versione è attualmente in fase di test. Il rilascio ufficiale ricadrà nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.