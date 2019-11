Il Black Friday è ormai alle porte e mentre correre nei negozi potrebbe essere davvero controproducente, viste le enormi file previste per accaparrarsi le offerte più convenienti, gli acquisti dagli store online potrebbero essere il modo migliore per sfruttare al meglio il periodo di offerte. In qualità di uno dei principali rivenditori online, molti stanno cercando proprio su Amazon le migliori offerte del Black Friday e se l’azienda terrà fede alla sua fama, sarà molto improbabile incappare in delusioni.

Ma la domanda principale resta: quando potremo approfittare delle vendite del Black Friday di Amazon? La risposta non poteva essere univoca, dal momento che non c’erano ancora date ufficiali, almeno fino ad ora. In realtà infatti, la società ha annunciato una serie di offerte “pre-Black Friday”, il che significa che potremmo essere in grado di mettere le mani su prodotti a prezzi molto ridotti già in questi giorni. Il fatto è, però, che non sono questi i veri e propri affari del Black Friday, quelli per cui vale davvero la pena metter mano al portafogli.

Le offerte non finiranno col Black Friday di Amazon: il 2 dicembre sarà infatti il giorno del Cyber Monday

Per nostra fortuna, Amazon ha annunciato quando inizieranno le vendite del Black Friday. Mentre negli anni precedenti, le vendite del Black Friday non sono iniziate prima del giorno prestabilito, quest’anno potremo approfittare del periodo di sconti a partire dal 22 novembre, vale a dire un’intera settimana prima dell’Black Friday vero e proprio! L’orario di inizio ufficiale è infatti la mezzanotte del 22 novembre e le offerte termineranno a mezzanotte del 29 novembre. Fermo restando ciò, la società probabilmente prolungherà il periodo di sconti fino al 2 dicembre, giorno di un’altra ricorrenza particolare: il Cyber ​​Monday.

È probabile quindi che Amazon lanci offerte interessanti su una vasta gamma di prodotti, anche se forse, come ogni anni, le offerte più importanti riguarderanno la tecnologia, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di Amazon, come ad esempio Amazon Echo. Ci saranno anche offerte su TV, computer e così via, quindi vale la pena tenere d’occhio in particolar modo questi prodotti. Le offerte non saranno però limitate alla tecnologia: sono infatti previsti sconti molto interessanti su mobili, abbigliamento e altro ancora. Conviene dunque farsi trovare pronti, il 22 novembre è ormai molto vicino!