Nelle ultime settimane, le offerte degli operatori mobili, virtuali e non, hanno a dir poco scarseggiato. Per fortuna, ci ha pensato l’operatore virtuale di Tim, Kena mobile, a portare una ventata d’aria fresca. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di proporre un’interessante promozione sottoscrivibile da chiunque. Cosa comprende e quanto costa?

Si parla sempre più spesso di Kena mobile e delle sue fantastiche offerte. Questo, insieme a ho. Mobile risultano essere gli operatori virtuali più conosciuti in Italia. Non a caso sono anche quelli che propongono le offerte più appetitose. Se volete usufruire della linea Tim senza però dover pagare una cifra assurda, quella che stiamo per elencare è l’offerta che fa per voi. Scopriamola insieme.

Kena Mobile: minuti e messaggi illimitati e 70 GB a 13,99 euro al mese

Al giorno d’oggi, i Giga coprenti nelle promozioni mobili non bastano mai. E’ per questo che piano piano gli operatori stanno proponendo offerte sempre più ricche. L’offerta presentata da Kena nelle scorse ore è tra le più generose sul campo. Questa, infatti, include minuti e messaggi illimitati verso tutti gli operatori e ben 70 GB di traffico dati 4G fino a 30 Mbps. La cosa particolare dell’offerta è che non ha barriere di attivazione, questa può essere sottoscritta da chiunque, anche dagli stessi clienti Kena.

L’offerta viene proposta ad un costo mensile di 13,99 euro e non prevede nessun costo di attivazione. Anche il costo dell’eventuale nuova SIM è completamente gratuito. Questa, può essere attivata in un qualsiasi punto Kena, tramite l’app o direttamente dal sito internet. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.