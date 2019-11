Rockstar Games lancia il nuovo programma HackerOne

Rockstar Games è una delle aziende che produce videogiochi più importante al mondo, che ha acclamato il suo successo grazie a capolavori come la serie Gta o come l’ultimo Red Dead Redemption 2. Recentemente, l’azienda ha collaborato con un programma di Cybersecurity chiamato HackerOne per affrontare eventuali problemi di sicurezza e di hacking per Grand Theft Auto Online, ora ampliata per includere Red Dead Redemption 2 per Xbox One, PC e PS4 e le rispettive app per dispositivi mobili.

Rockstar Games e il progamma HackerOne

L’azienda pagherà un minimo di $150 per eventuali invii riusciti. Il sistema è strettamente limitato a problemi di sicurezza nel gioco o problemi di sicurezza che potrebbero esporre i dati degli utenti.

Rockstar afferma inoltre che, ad oggi, non hanno ancora trovato alcuna prova di aver bandito qualcuno in modo errato in Grand Theft Auto Online dopo 6 anni. La compagnia afferma inoltre che tutti coloro che sono stati messi al bando e hanno fatto appello contro di essa hanno perso a causa di prove che dimostrano che hanno barato in qualche modo. Rockstar Games offre ora $10.000 per qualsiasi ricercatore in grado di identificare con successo un divieto errato. Rockstar lo sta conducendo nel tentativo di migliorare i propri sistemi anti-cheat, che purtroppo sono e continuano ad essere presenti su tutti i giochi, come capitato recentemente anche su Fortnite con il caso di un famoso streamer.

Ecco come Rockstar Games si è espressa in merito a questa iniziativa: “Ci siamo dedicati alla privacy e alla sicurezza dei nostri utenti e all’ambiente che creiamo per loro. Riteniamo che disporre di un talentuoso gruppo di ricercatori indipendenti sulla sicurezza sia fondamentale per raggiungere tale obiettivo. Stiamo eseguendo questo programma di ricompensa HackerOne per premiare i ricercatori per l’identificazione di potenziali vulnerabilità. Si prega di leggere le seguenti linee guida che descrivono in dettaglio le regole di questo programma di ricompensa dei bug. Solo la ricerca che segue queste linee guida avrà diritto a una taglia.”