In un momento storico in cui tutti gli utenti prestano attenzione sia alle funzionalità che all’estetica del prodotto, il nuovo tostapane di casa Ariete appartenente alla linea Moderna arriva come un fulmine a ciel sereno. Dotato di forme armoniose e dal design raffinato, riesce a soddisfare pienamente le aspettative della maggior parte dei possibili acquirenti.

Le dimensioni, come abbiamo visto in passato parlando del bollitore della stessa linea, sono decisamente superiori rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, nello specifico parliamo di 29 x 19 x 21 centimetri, ed un peso complessivo di circa 1,60 chilogrammi. Realizzato interamente in acciaio inox e con la classica colorazione rossa, il tostapane di casa Ariete eroga una potenza oscillante tra i 685 e gli 815 watt, dipendentemente dal livello di doratura richiesto, senza comunque diventare incandescente una volta caldo.

Tostapane Ariete: caratteristiche e funzionalità

Le funzionalità sono ovviamente le stesse che ci saremmo aspettati da un dispositivo della stessa specie, permette la tostatura di 2 fette di pane alla volta, con espulsione automatica e possibilità di scegliere tra 6 livelli di doratura. A differenza di quanto potrete leggere sul sito ufficiale, il manuale di istruzioni specifica che vanno inserite solamente fette di pane senza condimento (mentre online parla anche di toast farciti); noi ci siamo attenuti a quanto letto sui fogli presenti nella scatola originale, tutto ha funzionato a meraviglia senza problemi di sorta.

I plus del modello in questione riguardano la presenza di un piccolo cassetto estraibile raccogli briciole, la funzione scongelamento per scongelare delle fette di pane (senza tostarlo) in brevissimo tempo ed il cosiddetto riscaldamento (pane precedentemente tostato, ma freddo, può essere riscaldato).

Tostapane Ariete: aspetti positivi e negativi

Arriviamo come al solito alle nostre conclusioni, il nuovo tostapane della linea Moderna è sicuramente un must-have per gli utenti alla ricerca di un terminale dal design estremamente raffinato, peccato forse per il prezzo leggermente elevato. Gli aspetti positivi sono:

Estetica curata e riconoscibile, abbellisce l’abitazione.

Presenti due funzioni esclusive presenti difficilmente in altri prodotti della stessa specie.

Cassetto estraibile raccogli-briciole veramente comodo e funzionale.

Ben 6 livelli di doratura con espulsione automatica, in grado quindi di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori.

I corrispettivi negativi, invece:

Incertezza sui sandwich farciti, se volete provare ad inserire toast con farcitura lo farete a vostro rischio e pericolo.

Dimensioni e prezzo superiori alla media, costa circa 55 euro sul sito ufficiale Ariete.

Per ogni altra informazione in merito, ecco di seguito la nostra videorecensione completa con prova sul campo.