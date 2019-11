Vodafone, torna la promozione Happy Black con tanti smartphone scontati

Continuano senza sosta le varie promozione dei principali operatori telefonici, con l’obiettivo di aumentare il più possibile la propria base di utenti, a discapito anche delle altre aziende. Le promozioni principali riguardano le offerte per il telefono mobile e fisso, ma possono anche essere attivate promozioni dove vengono metti in sconto vari dispositivi, soprattutto smartphone. Un esempio è la promozione Vodafone Happy Black tornata dopo un po’ di tempo e che mette in sconto, fino ad esaurimento scorte, diversi modelli di smartphone. Andiamo a scoprire meglio questa offerta.

La promozione Vodafone Happy Black

La promozione è iniziata ieri, 7 Novembre, e durerà fino al 30 di questo mese. Vodafone Happy Black è un programma fedeltà per i clienti, con rinnovo al costo di 1,99 euro al mese. Da fine Ottobre è presente anche la versione con rinnovo a cadenza mensile per i clienti di rete fissa Vodafone, denominato Happy Black Home, attivabile tramite app My Vodafone o da punto vendita.

La promozione Happy Black consiste nel proporre alcuni buoni smartphone in offerta rispetto al loro normale prezzo di listino, fino ad esaurimento scorte (non specificata la quantità iniziale). Nello specifico, chi è iscritto al programma fedeltà, può acquistare: