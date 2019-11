La nota piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp, starebbe per lanciare un nuovo aggiornamento con una funzione Picture-in-Picture. Questa nuova funzionalità permetterebbe agli utenti di riprodurre i video di Netflix, inviati tramite link sull’app di messaggistica, direttamente dall’app. Il link non aprirà dunque l’applicazione di Netflix, ma il video sarà riprodotto direttamente su Whatsapp.

Su Whatsapp arriva il Picture-in-Picture per Netflix

Questa modalità Picture-in-Picture è ora disponibile solo per iOS. Ma in futuro potrebbe essere resa disponibile anche su Android. In fondo è ciò che è sempre accaduto, tutto ciò che viene proposto per iOS, prima o poi approda anche su Android.

Una volta aggiornato Whatsapp all’ultima versione, tramite AppStore, sarà possibile usufruire della funzione Picture-in-Picture per Netflix sulla piattaforma di messaggistica. Per usufruirne poi non ci resterà che inviare e ricevere i link dei trailer di Netflix. Quando si riceve o si invia un link di Netflix, verrà mostrata in alto una miniatura con la sua icona di riproduzione, in modo analogo a quanto ora avviene per i video di Youtube. Riproducendo il video dunque, non si aprirà l’app Netflix, ma potremo guardare il video direttamente da Whatsapp.

Potrebbe esserci anche un doppio dark mode

Ma le novità non finiscono qui. Sembrerebbe infatti che, sempre solo per iOS, sia in arrivo anche una sorta di Dark Mode per Whatsapp. Con il nuovo aggiornamento dovrebbe infatti essere possibile scegliere tra due diverse configurazioni per uno schermo con sfondo scuro.

Una della due opzioni ha un tema molto scuro e con sfondo nero, opzione che si vocifera sia pensata per smartphone con schermo AMOLED, che per consentire il risparmio energetico, disattiva i pixel neri. L’altra modalità invece utilizzerebbe dei toni che vertono più sul grigio.

Non ci sono però ancora notizie certe riguardo questi ultimi aggiornamenti, non ci resta quindi che aspettare che vengano definitivamente rilasciate. Poi un giorno arriveranno anche su Android.