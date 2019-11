La casa della mela morsicata, Apple, ha fatto un ottimo lavoro quest’anno con il suo nuovo smartwatch. Apple Watch Series 5 ha decisamente catturato tutti grazie al suo display always on. Il mercato degli smartwatch, in generale, risulta essere uno dei più floridi del momento. Parliamo di una crescita annua del 42%. Nonostante lo sviluppo della concorrenza, Cupertino resta comunque la regina del mercato.

Apple Watch è lo smartwatch più acquistato di sempre

Strada vincente non si cambia, gli smartwatch Apple stanno vendendo ogni anno di più. Tra luglio e settembre scorso, l’orologio di Cupertino ha avuto un incremento delle vendite superiore al 50 %. Ad oggi, la casa della mela morsicata, detiene quasi il 50 % dell’intero mercato degli smartwatch. Al secondo posto troviamo Samsung con una crescita a dir poco impressionante del 73 %, peccato però, che questa sia ancora molto lontana dal raggiungere Apple.

Al terzo posto, infine, troviamo Fitbit che detiene ora circa l’11 % del mercato, un calo rispetto al 15 % circa dello scorso anno. Beh che dire, come al solito Apple non delude, i suoi smartwatch saranno sul trono ancora per molto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.