Dopo aver messo in forte sconto gli smartphone della mela morsicata dello scorso anno, Amazon ha deciso di focalizzarsi sugli ultimi modelli, iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Nelle scorse ore, il noto e-commerce ha deciso mettere in promozione alcune varianti dei nuovi smartphone Apple. Una vera occasione considerando che risulta essere davvero difficile trovare gli ultimi iPhone in offerta.

iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono stati accolti molto positivamente dalla stragrande maggioranza degli utenti. Questi puntano esclusivamente sulle caratteristiche tecniche. Trovare i suddetti device in offerta risulta essere quasi impossibile. L’offerta di Amazon delle scorse ore farà decisamente gola a molti utenti.

Apple: ecco come Amazon ha deciso di sorprendere i fan della mela

Ad essere in sconto sul noto sito di e-commerce diverse varianti di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. I sconti variano e arrivano fino a 100 euro. Il pezzo decisamente più interessante è iPhone 11 Pro Max 64 GB nella colorazione oro. Amazon propone il prodotto allo strabiliante prezzo di 1189 euro. Parliamo di uno sconto di 100 euro netti sul prezzo di listino dello smartphone. Per quanto riguarda, invece, il più economico iPhone 11, questo viene proposto con sconti che si aggirano intorno ai 50 euro. Non c’è bisogno di dire che entrambe le promozioni risultano essere molto allettanti.

Ricordiamo che la promozione risulta essere a tempo limitato e che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Vi consigliamo vivamente, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.