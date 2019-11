Vi piacciono le grigliate, ma non avete a disposizione un barbecue da esterno con cui poterle fare? in vostro aiuto accorre la nuova Ariete Steak House Grill, una griglia verticale che promette zero fumo e odore all’interno della vostra abitazione.

Le dimensioni del prodotto sono leggermente superiori alla media, parliamo a tutti gli effetti di 40 x 13 x 25 centimetri con un peso che supera abbondantemente il chilogrammo. La colorazione rossa richiama i modelli della serie Moderna, nonché tratto distintivo del brand stesso. La caratteristica principale della Steak House Grill è la possibilità di inserire bistecche, pane, salsicce, frutta, verdura e quant’altro in verticale, impedendo di fatto che i grassi entrino in contatto con le resistenze, non generando fumo o odore in casa. Tutti i liquidi vengono raccolti direttamente in una vaschetta estraibile e facilmente lavabile.

Ariete Steak House Grill: componenti e funzionalità

La griglia in cui inserire il cibo ha dimensioni di 29 x 17 centimetri, con possibilità di adagiarvi all’interno bistecche fino ad uno spessore massimo di 4 centimetri. L’unico accorgimento che dovrete prendere riguarda l’inserimento nella bistecchiera, dovrete prestare attenzione in quanto il rischio è che il cibo si “accartocci su sè stesso” andando in parte a comprometterne la cottura.

Il calore viene emesso da una doppia resistenza interna, senza avere però la possibilità di scegliere la temperatura. Nella parte anteriore troviamo il timer fino ad una durata massima di 30 minuti, ma l’utente dovrà accontentarsi dello standard deciso ed imposto direttamente da Ariete. Tutte le parti interne sono realizzate in alluminio, sono facilmente smontabili, nonché lavabili direttamente in lavastoviglie (o con il normale detersivo dei piatti).

Ariete Steak House Grill: aspetti positivi e negativi

L’Ariete Steak House Grill può davvero essere un valido compromesso per tutti gli utenti che amano fare grigliate, senza però avere la possibilità di mettere le mani su un vero e proprio barbecue. Il prezzo non è proprio bassissimo, sul sito ufficiale la troviamo a 70 euro, ma guardandoci attorno le altre soluzioni dello stesso tipo non sembrano richiedere un esborso minore. Gli aspetti positivi sono:

No fumo o odore – dai nostri test è davvero stato possibile certificare che il prodotto non fa fumo o odore in casa. I liquidi di cottura vengono raccolti all’interno di una vaschetta estraibile con grande facilità.

– dai nostri test è davvero stato possibile certificare che il prodotto non fa fumo o odore in casa. I liquidi di cottura vengono raccolti all’interno di una vaschetta estraibile con grande facilità. Comoda da pulire – essendo completamente smontabile (ed alla portata di tutti), la Steak House Grill non resterà mai sporca, anche grazie alla possibilità di lavare il tutto in lavastoviglie.

da pulire – essendo completamente smontabile (ed alla portata di tutti), la Steak House Grill non resterà mai sporca, anche grazie alla possibilità di lavare il tutto in lavastoviglie. Timer veramente lungo – le cotture, come scritto nella recensione, si possono estendere fino ad un massimo 30 minuti.

Elencando invece gli aspetti negativi:

Dimensioni generose – occupa decisamente spazio, sopratutto se volete tenerla esposta.

– occupa decisamente spazio, sopratutto se volete tenerla esposta. Non è possibile scegliere la temperatura – la più grande mancanza è proprio questa, l’utente dovrà accontentarsi sempre e soltanto del livello scelto da Ariete.

Per ogni altra informazione in merito o considerazione, aprite e guardate la nostra videorecensione approfondita.