La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta decisamente cambiando la sua politica in merito al noto battle royale di Fortnite. Da qualche settimana, l’azienda ha deciso di non pubblicare più le tanto utili note della patch per gli aggiornamenti del titolo. Da qualche giorno, anche gli aggiornamenti non vengono più annunciati. Perché?

L’inizio del Capitolo 2 di Fortnite ha cambiato davvero tutto. Nelle scorse ore, la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il battle royale. Questo, è arrivato totalmente a sorpresa. Quali saranno state le novità introdotte questa volta?

Fortnite: ecco le novità introdotte con l’aggiornamento a sorpresa

Epic Games ha deciso nuovamente di non annunciare l’uscita di un update di Fortnite. Molto probabilmente, trattandosi di un aggiornamento minore, l’azienda ha pensato bene che non fosse necessario pubblicare un avviso dell’arrivo di questo. Sembra che l’update introduca dei piccoli cambiamenti relativi al tempo di ricarica delle armi. In particolare, gli SMG e i fucili da cecchino hanno ora un tempo di ricarica maggiore. Si tratta di una modifica fatta da Epic Games, per equilibrare le meccaniche di gioco. Il Capitolo 2 di Fortnite ha destabilizzato l’equilibrio del gioco.

Ci aspettiamo che nelle prossime settimane Epic Games rilasci una serie di aggiornamenti analoghi a quello rilasciato nelle scorse ore. Ciò al fine di migliorare sensibilmente l’esperienza utente. Riuscirà il colosso del fenomeno videoludico nel suo intento? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.