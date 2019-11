Samsung avrebbe in cantiere un nuovo smartphone in grado di vantare una durata della batteria fuori dal comune, dichiaratamente con lo scopo di lanciare la sfida al nuovo iPhone 11, secondo alcune indiscrezioni circolate in rete. Il cellulare consisterà in una versione “Lite”, quindi più economica, del Samsung Galaxy S10, rilasciato a marzo di quest’anno. Samsung non è peraltro nuova a politiche del genere, avendo già lanciato in precedenza versioni economiche di alcuni suoi prodotti, come ad esempio la gamma di tablet “Tab”, ma mai per uno dei suoi smartphone di punta.

Tuttavia, la società sudcoreana tende a lasciare sempre meno dispositivi con dotazione di alto livello per la sua gamma S, notoriamente costituita da cellulari non economici e quindi venduti ad un prezzo più alto, ma stavolta sembra che Samsung stia cambiando strategia. Infatti, alcuni abilissimi internauti noti come Slashleakers hanno pubblicato la scorsa settimana informazioni relative ad un telefono Samsung, inviato all’autorità di certificazione brasiliana ANATEL. Essi sostengono che questo “Galaxy economico” monti una incredibile batteria da ben 4.370 mAh.

Per ora, Samsung non conferma nè smentisce, ma la sfida ad iPhone 11 sarebbe davvero avvincente

Questa caratteristica in particolare lo renderebbe molto più capiente rispetto all’iPhone 11, che monta una batteria da “soli” 3110 mAh: peraltro, nei test svolti presso l’ANATEL, il misterioso smartphone avrebbe garantito ben 36 ore di autonomia tra una ricarica e l’altra. Naturalmente, per ora non è possibile confermare o smentire tali informazioni, quindi per ora è meglio prenderle per quello che sono, ossia semplici speculazioni. Pare inoltre, che il telefono sarà dotato di due fotocamere anteriori e di due fotocamere posteriori.

Vanterà il già collaudato chipset Snapdragon 855 di fascia alta del Galaxy S10 e 8 GB di RAM, davvero niente male per un telefono che si presume andrà a coprire una fascia di mercato più economica. Non è chiaro quando uscirà il telefono e nemmeno “se” uscirà mai, dal momento che Samsung non ha effettivamente confermato la sua esistenza. Tuttavia, gli appassionati farebbero meglio a tenere pronto il portafogli, poichè se anche volessimo dare per assodato che questo misterioso S10 Lite non uscirà, il prossimo marzo sarà comunque il mese dell’S11.