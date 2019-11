Nelle ultime settimane si è parlato spesso di iPad Pro. Ottobre, doveva essere il mese di debutto della presunta nuova generazione. Peccato, però, che tutti gli utenti che la aspettavano impazientemente sono rimasti a bocca asciutta. Evidentemente, Apple ritiene che gli iPad Pro 2018 non necessitino ancora di un upgrade. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di mettere in sconto l’intera gamma per incentivare le vendite del dispositivo. Andiamo a scoprire i dettagli.

iPad Pro 2018 risulta essere il primo tablet della mela morsicata ad avere un display borderless. Questo, inoltre, risulta essere anche il primo ad essere dotato del super lodato sistema di sicurezza Face-ID. Il chip al suo interno garantisce prestazioni degne di un computer professionale. Insomma, iPad Pro 2018 è una vera e propria macchina da guerra. In cosa consisteranno gli sconti lanciati da Amazon?

Amazon: iPad Pro 2018 a prezzo ridotto sul noto e-commerce

Ebbene sì, il noto sito di e-commerce ha deciso nuovamente di mettere in promozione i super potenti iPad Pro 2018. Ad essere in offerta, l’intera gamma di dispositivi. Troviamo sconti sia sul modello con display da 11 pollici che su quello con display da 12.9 pollici. Le riduzioni vanno da circa 50 euro fino a superare i 200 euro. L’offerta decisamente più interessante è quella riguardante iPad Pro 11” 1 Tb solo Wi-Fi nella variante grigio siderale. Il device viene proposto allo strabiliante prezzo di 1299 euro. Ben 210 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 1509 euro.

Ricordiamo che le scorte dei device risultano essere limitate. Inoltre, trattandosi di una promozione straordinaria, i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.