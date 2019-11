L’azienda di e-commerce Amazon non smette mai di sorprendere. Dopo aver parlato, nelle scorse ore, delle diverse offerte riguardanti gli iPad Pro 2018, ora, parliamo di quelle riguardanti un altro prodotto amato della mela morsicata, Apple Watch Series 4. Il piccolo gioiellino viene proposto ad un prezzo davvero molto allettante. Andiamo a scoprire insieme la promozione

Apple Watch Series 4 risulta essere uno degli smartwatch della mela morsicata più amati di sempre. Risulta essere il primo ad avere un design rinnovato, con display borderless più grande rispetto alle generazioni precedenti. L’arrivo della Series 5 ha mandato il device fuori catalogo, ciò però, non vuol dire che non ci siano ancora scorte in giro. Diversi modelli sono ancora disponibili su Amazon.

Apple Watch Series 4: ecco la proposta di Amazon

Il noto sito di e-commerce Amazon dispone ancora di un ampia gamma di Apple Watch Series 4. Sono disponibili sia varianti con cassa da 40 mm, sia con cassa da 44 mm. La stragrande maggioranza dei device viene proposta a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino. Un esempio è Apple Watch Series 4 con cassa da 44 mm, grigio siderale con sport loop nero, GPS. Il prodotto viene proposto al prezzo scontato di 398,05 euro. Parliamo di una riduzione superiore ai 50 euro rispetto al prezzo di listino.

Riuscire ad ottenere uno sconto di 50 euro su Apple Watch risulta essere impresa ardua. Le poche volte che vengono scontati, infatti, le riduzioni non superano i 20/30 euro. L’offerta di Amazon farà gola a molti fan della mela morsicata. Ricordiamo che i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.