Huawei Mate X, l’azienda sconsiglia di piegarlo sotto i -5°C

L'azienda cinese consiglia agli utenti con lo smartphone pieghevole Huawei Mate X di non piegarlo quando si è in temperature di -5°C

Gli smartphone sono senza dubbio il prodotto tecnologico che più si è evoluto nel corso degli anni. Si è passato ad aumentare sempre più la grandezza del display, a migliorarne la risoluzione, a migliorare le prestazioni creando SoC sempre più potenti, dare grande importanza al comparto fotografico, aumentando i sensori e la grandezza di quest’ultimi, come dimostra il nuovo Xiaomi con la fotocamera da ben 108 megapixel.

Una delle novità più grandi senza dubbio però è stata la creazione di smartphone pieghevoli, ovvero un device che piegandolo forma vari display. Le aziende che ci hanno puntato principalmente sono state Samsung e Huawei, con il suo Huawei Mate X, a cui però l’azienda fa alcune raccomandazioni.

Attenti al freddo con il Huawei Mate X

Gli smartphone pieghevoli fin da subito hanno mostrato delle difficoltà tecniche. Quello della Samsung per esempio ha dato problemi nel piegarsi a causa della polvere che entrava.

Recentemente, il sito ufficiale di Huawei ha dato alcune raccomandazioni agli utenti che posseggono il costoso Mate X (2160 euro). Nello specifico, avvertono che non è possibile, anzi sconsigliato, piegare lo smartphone a temperature esterne al di sotto dei -5°C, che potrebbe portare la rottura del display OLED flessibile.

La stessa attenzione viene riposta anche nella pellicola protettiva presente, anzi l’azienda ha affermato che se dovesse rompersi per cause naturali di portarla ad assistenti specializzati per inserirne una nuova. Infine, va comunque specificato che le temperature molto fredde non danno problemi solo agli smartphone pieghevoli, ma in generale a tutti quanti, anche quelli normali.