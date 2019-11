L’Ecovacs Deebot Ozmo 950 è forse il più intelligente robot aspirapolvere che abbiamo mai provato, con un prezzo fisso di 599 euro circa riesce a convogliare al proprio interno sia la comodità di un dispositivo della stessa specie, che la potenza di aspirazione di un normale aspirapolvere wireless.

Esteticamente l’Ozmo 950 presenta dimensioni in linea con le aspettative, con 4,5 chilogrammi di peso complessivo ed un’altezza di soli 9,3 centimetri comprensiva di radar per la mappatura. Sulla parte superiore è stato localizzato un pulsante per l’avvio/stop della pulizia, nonché per il ritorno alla base di ricarica.

Inferiormente, invece, sono state posizionate ben due spazzole laterali, con un grande componente centrale a V (la sua forma promette una pulizia più accurata dei tappeti). In confezione si trovano anche due ricambi per le spazzole laterali, un nuovo filtro, nonché un componente che permetterà di trasformare l’Ecovacs in una vera e propria aspirapolvere tradizionale.

Ecovacs Deebot Ozmo 950: funzionalità e caratteristiche

Il dispositivo si differenzia da tutti gli altri per la possibilità di lavare i pavimenti, grazie allo straccio incluso nella confezione, ed il serbatoio posto anteriormente, il consumatore potrà impostare 3 livelli di umidità (direttamente dall’applicazione) per una pulizia più precisa. Da segnalare due aspetti positivi: nella funzione di lavaggio il robot non si dirigerà verso i tappeti, nel caso in cui dovesse invece bloccarsi, gli ugelli si chiuderanno in automatico senza “allagare l’ambiente”.

Essendo presente un vero e proprio radar, il terminale riesce a mappare la casa in cui è stato posizionato grazie alla tecnologia Smart Navi 3.0. L’utente potrà poi sfruttare 3 diverse modalità di pulizia e di potenza di aspirazione (con “sporco ostinato” per una potenza del 150% rispetto alla funzionalità di base): tutta la casa, stanze o aree personalizzate. In tal modo sarà possibile scegliere di pulire sia solo determinate stanze, oltre che piccole porzioni interne delle stesse (con l’ultimo aggiornamento è inoltre possibile accorpare le stanze o dividerle in autonomia dall’app, senza affidarsi solamente a ciò che riconosce il robot). Nell’eventualità in cui lo si volesse limitare, ricordate che è comunque possibile impostare anche dei limiti virtuali.

La batteria interna è stata ampliata e resa più efficiente, la capienza è di 5200mAh, ma secondo Ecovacs riuscirà a pulire tranquillamente tutta la casa fino ad una durata massima di 200 minuti alla velocità normale (riconosce i vari pavimenti regolando la potenza d’aspirazione su tappeti, piastrelle dure e quant’altro). Se si dovesse scaricare in corso d’opera, il Deebot Ozmo 950 tornerà alla base di ricarica, per poi riprendere la pulizia da dove si era fermato. L’utente ha la possibilità di impostare una programmazione oraria per tutti i giorni della settimana, senza dover tutte le volte avviare/stoppare l’attività.

Concludono le funzionalità la piena compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa, la memorizzazione di più piani (fino ad un massimo di 3, ma sarà necessario spostarlo manualmente, oltre alla base di ricarica), la rumorosità inferiore alla media (solo 66db), la capacità del serbatoio ridotta a 430ml, nonché la cosiddetta modalità non disturbare (viene ridotta la potenza di aspirazione in determinati orari/periodi della giornata).

Deebot Ozmo 950: applicazione ufficiale

Direttamente dal Play Store e dall’App Store è possibile scaricare l’applicazione ufficiale Ecovacs (gratuita) che permetterà di controllare tutte le funzionalità del dispositivo. Molto semplice da utilizzare, si differenzia dalle altre per la presenza di una sezione quasi unica nel suo genere, riguardante il consumo della componentistica interna. L’utente avrà difatti la possibilità di scoprire, basandosi sul tempo effettivo di utilizzo, quando sarà il momento di cambiare spazzole laterali, centrale o semplicemente il filtro del serbatoio.

Ecovacs Deebot Ozmo 950: aspetti positivi e negativi

L’Ecovacs Deebot Ozmo 950 è sicuramente uno dei migliori robot aspirapolvere in circolazione, la spesa di 599 euro è pienamente giustificata anche dalla possibilità di lavare i pavimenti. Gli aspetti positivi sono:

Poco rumoroso , a differenza di altri modelli (come il Folletto VR300), il rumore del robot e delle ruote è veramente minimo.

, a differenza di altri modelli (come il Folletto VR300), il rumore del robot e delle ruote è veramente minimo. Doppia spazzola laterale per una pulizia più accurata ed approfondita, nonché presenza di ben due ricambi di default in confezione.

per una pulizia più accurata ed approfondita, nonché presenza di ben di default in confezione. Possibilità di lavare i pavimenti con riconoscimento automatico dei tappeti.

i pavimenti con riconoscimento automatico dei tappeti. Compatibilità con Alexa e Google Assistant .

e . Applicazione molto semplice da utilizzare e completa di ogni funzionalità

da utilizzare e completa di ogni funzionalità Batteria veramente capiente e potente, garantisce fino a 200 minuti di utilizzo.

Elencando invece gli aspetti negativi:

Se avete un tappeto leggero sappiate che dovrete rimuoverlo, altrimenti il robot lo solleverà o lo “porterà in giro per casa”.

sappiate che dovrete rimuoverlo, altrimenti il robot lo solleverà o lo “porterà in giro per casa”. La possibilità di utilizzarlo su case multipiano è comoda, ma è importante posizionare la base in ogni piano esattamente nella stessa posizione in cui era stata posta in precedenza.

Per ogni altra considerazione in merito all’Ecovacs Deebot Ozmo 950, ecco di seguito la nostra videorecensione completa.