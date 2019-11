Windows 10 riesce a girare anche su una calcolatrice

Uno sviluppatore ha provato lo strano esperimento di far funzionare Windows 10 su una calcolatrice grafica, ed in parte ci è anche riuscito

Windows 10 è senza dubbio il sistema operativo per computer e laptop più utilizzato e diffuso al mondo, nonostante ha avuto diversi problemi tecnici, soprattutto con l’aggiornamento di Ottobre scorso. Il software di Microsoft è molto completo sotto ogni punto di vista, e pertanto anche di grosse dimensioni e non facile da supportare, se non si hanno caratteristiche elevate del modello di pc/laptop.

Incredibilmente, però, in questi giorni è spuntata la notizia su Internet che uno sviluppatore privato è riuscito a far funzionare Windows 10 su una calcolatrice, una cosa a dir poco impensabile. Vediamo come ha fatto.

Windows 10 funziona sulle calcolatrici?

Lo sviluppatore ha deciso di tentare, per sfizio personale, questa strana quanto impossibile combinazione hardware-software. Per l’esperimento ha usato non una semplice calcolatrice, bensì quella grafica HP Prime Graphing Calculator. Essa ha un display da 3,5” multitouch e soli 256 Mb di RAM, molto inferiore ai requisiti minimi per far funzionare Windows 10.

Ha scaricato la versione IoT di Windows 10, ovvero una versione semplificata e meno pesante, che comunque permette di eseguire le operazioni principali, e ha successivamente hackerato la calcolatrice sbloccare il bootloader e permettere così l’avvio del sistema operativo Microsoft.

L’esperimento è in parte riuscito, perché è vero che la calcolatrice ha riconosciuto il sistema operativo ma all’avvio ha dato un errore che non ha permesso il corretto funzionamento. Lo sviluppatore privato ha già affermato che continuerà a provare di far girare il software, e che terrà aggiornati su qualche novità nei prossimi giorni. Non resta che attendere se questo particolare avvenimento riesce a completarsi.