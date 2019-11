L’azienda della mela morsicata, Apple, è stata a lungo criticata per non aver aggiornato il design dei melafonini lanciati a settembre. Oramai dobbiamo abituarci, Cupertino mantiene lo stesso design di iPhone per almeno tre anni. L’anno prossimo, il cambiamento dovrebbe avvenire. Questo, stando agli ultimi rumor, sarà a dir poco impressionante.

In molti sono stati entusiasti di accogliere i nuovi iPhone 11 e 11 Pro. I tre nuovi smartphone risultano essere una vera e propria bomba dal punto di vista delle caratteristiche tecniche. Come si suol dire però, anche l’occhio vuole la sua parte. Il design sarà la novità più grande degli smartphone Apple del 2020.

Apple: dimensioni del display differenti per gli iPhone del 2020

Ebbene sì, pare che i melafonini del 2020 saranno completamente diversi dal punto di vista estetico. Questo, a partire dalle dimensioni del display. I rumors vedono infatti, diminuire quelle del successore di iPhone 11 Pro e aumentare quelle della versione Max. Invariata, invece, dovrebbe rimanere la variante base. Tutti e tre i device avranno un design squadrato che ricorderà i tanto amati iPhone 4. Inoltre, tutte e tre i device monteranno finalmente dei chip 5G.

I chip, come già anticipato in un precedente articolo, non saranno prodotti da Apple stessa ma saranno forniti da Qualcomm. Ci vorrà ancora del tempo per vedere dei chip 5G della casa all’interno dei suoi prodotti. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, le opinioni a riguardo risultano essere ancora discordanti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.