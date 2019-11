La casa della mela morsicata, Apple, ha recentemente aggiornato la linea base di MacBook Pro. L’upgrade ha reso di dispositivi decisamente più performanti rispetto alla precedente generazione e ha introdotto diverse novità degne di nota. Il portatile risulta essere, al momento, il più conveniente dell’intera linea. Nelle scorse ore, un’offerta di Amazon sul device lo ha reso ancora più appetibile. In cosa consisterà la promozione?

Amazon non smette mai di sorprendere gli utenti della mela morsicata. Basta dare un’occhiata alla sezione Apple per rendersi conto del fatto che gran parte del catalogo risulta essere in sconto. La promozione presentata nelle scorse ore riguardante il nuovo MacBook Pro 13” farà gola a molti fan di Cupertino. Andiamo a scoprirla insieme.

Apple: MacBook Pro 13” a poco più di 1200 euro!

Il nuovo MacBook Pro 13” base introduce finalmente la Touch Bar e un processore quad-core. Queste due novità insieme, portano il device su un altro livello. Le differenze con il modello di fascia alta, ora, risultano essere davvero poche. La cosa interessante è che, nonostante le grosse novità, il prezzo di listino del portatile è rimasto pressoché invariato, 1549 euro per la variante con 128 GB di memoria interna. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di proporre proprio il suddetto modello nella colorazione argento allo strabiliante prezzo di 1234,05 euro. Parliamo di una riduzione superiore ai 300 euro sul prezzo di listino.

Considerando che il prodotto risulta essere praticamente una novità, ricevere una riduzione così alta è un vero e proprio affare che i fan della mela non possono farsi sfuggire. Trattandosi di una promozione speciale, i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.