In questi giorni, tutti stanno parlando dei nuovi auricolari lanciati dalla casa della mela morsicata, gli AirPods Pro. Questi, vengono proposti come variante “professionale” degli oramai iconici AirPods classici. Quest’ultimi, infatti, nono sono andati fuori produzione ma continuano ad essere a catalogo. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di riproporre la promozione su entrambi i modelli della seconda generazione. In cosa consisterà l’offerta?

Gli AirPods di seconda generazione mantengono il design degli AirPods originali. A migliorare è la performance del device. Gli auricolari, infatti, sono dotati di un nuovo chip in grado di garantire prestazioni decisamente migliori e una più elevata affidabilità rispetto alla precedente generazione. Ricordiamo, infatti, che anche i nuovi AirPods Pro montano lo stesso medesimo chip al loro interno. Andiamo a scoprire l’interessante offerta di Amazon.

Amazon: AirPods a partire da 149 euro

Come in molti sapranno, gli AirPods di seconda generazione sono stati proposti in due differenti varianti. A cambiare è solamente il case di ricarica: in uno risulta essere standard, nell’altro risulta essere wireless. Le due versioni hanno rispettivamente un prezzo di listino di 179 euro e 229 euro. Amazon ha deciso di mettere in sconto entrambi. Il modello con case di ricarica standard si trova sul sito a 149 euro, mentre il modello con case di ricarica wireless di trova allo strabiliante prezzo di 179 euro.

Non c’è bisogno di dire che ci troviamo davanti ad un vero affare. Gli iconici auricolari dell’azienda non hanno mai raggiunto prezzi così bassi. Ricordiamo che i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.