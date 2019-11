L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta avendo un comportamento alquanto ambiguo nelle ultime settimane per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti di Fortnite. La casa, infatti, ha rilasciato ben 2 update negli scorsi giorni senza dare nessun avviso ufficiale. Nelle scorse ore, dopo che la perdita di speranza della maggior parte della community, un nuovo annuncio è arrivato. Presto verrà rilasciato l’update 11.11. Scopriamo i dettagli.

Ebbene sì, pare che la scelta di Epic Games di lanciare gli aggiornamenti di Fortnite a sorpresa fosse solamente una cosa riservata agli update minori degli scorsi giorni. Nelle scorse ore, la casa ha pubblicato un tweet su uno dei suoi account ufficiali dove ha annunciato l’arrivo di un nuovo update a breve.

Fortnite: cosa conterrà il nuovo aggiornamento 11.11?

L’aggiornamento 11.11 di Fortnite è stato annunciato da Epic Games nel corso della serata di ieri, questo sarebbe dovuto uscire stamani alle 10:00 in punto. Peccato, però, che poche ore dopo l’annuncio, la casa abbia deciso di rimandare il lancio della nuova versione di Fortnite. Pare, infatti, che sia insorto un problema dell’ultimo minuto. Al momento, l’azienda non ha ancora fatto sapere quando ricadrà il rilascio dell’aggiornamento. Stando alle poche informazioni rilasciate da Epic Games, questo porterà novità solo per la modalità “Salva il mondo”. Per quanto riguarda il battle royale, ci saranno solo correzioni di bug.

E’ molto probabile, però, che Epic Games introduca qualche novità velata all’interno dell’update. In tal caso, i dataminer provvederanno tempestivamente ad identificare tutte le aggiunte. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.