La meditazione può aiutare per commettere meno errori

Varie forme di meditazione possono essere molto d'aiuto per gestire la giornata emotiva ma anche per commettere meno errori

La fretta, lo stress che accumuliamo durante una giornata, soprattutto lavorativa ha molti aspetti negativi che si ripercuotono su di noi, tra cui commettere sbagli e/o errori molto evitabili. Una nuova ricerca, pubblicata su Brain Sciences, ha testato come la meditazione di monitoraggio aperta, o la meditazione che focalizza la consapevolezza su sentimenti, pensieri o sensazioni, ha alterato l’attività cerebrale in un modo che suggerisce un maggiore riconoscimento degli errori.

“L’interesse delle persone per la meditazione e la consapevolezza sta superando ciò che la scienza può dimostrare in termini di effetti e benefici”, ha dichiarato Jeff Lin, candidato al dottorato in psicologia della MSU e co-autore di studi. “Ma è sorprendente per me che siamo stati in grado di vedere come una sessione di meditazione guidata può produrre cambiamenti nell’attività cerebrale nei non meditatori.”

La meditazione può essere molto d’aiuto

I risultati suggeriscono che diverse forme di meditazione possono avere diversi effetti neurocognitivi e Lin ha spiegato che ci sono poche ricerche su come la meditazione di monitoraggio aperta influenzi il riconoscimento degli errori. Purtroppo, la meditazione è una pratica poco utilizzata tra le persone, ma effettivamente può essere molto utile.

“Alcune forme di meditazione ti focalizzano su un singolo oggetto, comunemente il respiro, ma la meditazione di monitoraggio aperta è un po ‘diversa”, ha detto Lin. “Ti ha sintonizzato verso l’interno e presta attenzione a tutto ciò che accade nella tua mente e nel tuo corpo. L’obiettivo è sedersi in silenzio e prestare molta attenzione a dove viaggia la mente senza farsi prendere troppo dallo scenario. “

Lin e i suoi co-autori della MSU hanno reclutato più di 200 partecipanti per testare come la meditazione di monitoraggio aperta ha influenzato il modo in cui le persone rilevano e rispondono agli errori. I partecipanti, che non avevano mai meditato prima, sono stati sottoposti alla pratica per 20 minuti mentre i ricercatori hanno misurato l’attività cerebrale attraverso l’elettroencefalografia. Successivamente, hanno completato un test di distrazione computerizzato.

“L’EEG può misurare l’attività cerebrale a livello di millisecondi, quindi abbiamo ottenuto misure precise dell’attività neurale subito dopo gli errori rispetto alle risposte corrette”, ha detto Lin. “Un certo segnale neurale si verifica circa mezzo secondo dopo un errore chiamato positività dell’errore, che è collegato al riconoscimento cosciente dell’errore. Abbiamo scoperto che la forza di questo segnale è aumentata nei meditatori rispetto ai controlli. “