Ormai si sente parlare spesso di Intelligenze Artificiali usato nell’ambito medico principalmente con lo scopo di individuare eventuali patologie. Spesso vengono usate proprio per l’individuazione di forme cancerose. Anche Microsoft si è impegnata in questo settore tanto che insieme a SRL Diagnostics hanno messo appunto uno strumento in grado di rilevare il cancro della cervice ad una velocità che l’uomo si sogna. L’unica pregio non è soltanto questo, ma anche la possibilità di farlo con metodi meno invasivi.

Microsoft e l’Intelligenza Artificiale scova cancro

La dichiarazione di Microsoft in merito alla sviluppo: “l modello di intelligenza artificiale ora può distinguere tra vetrini per sbavature normali e anormali con precisione ed è attualmente in fase di validazione nei laboratori. Può anche classificare vetrini per strisci in base ai sette sottotipi della scala citopatologica cervicale. La classificazione include interpretazioni che vanno dallo stadio normale e da quello pre-canceroso a quello canceroso.”

Sembra che questo sistema di diagnosi sia stato pensato principalmente per l’India. Come tutti saprete, l’India è il secondo paese più popoloso al mondo e questo implica anche che per eventuali visite mediche ci siano lunghe code d’attesa. Rilevare un cancro, con la strumentazione attualmente presente, è un processo non esattamente veloce e considerato il numero di pazienti donna allora c’è il rischio che molti casi vengano ignorati. Grazie all’Intelligenza Artificiale in questione si potranno salvare più vite, tante di più. I dati parlando di circa 67.000 donne che muoiono ogni anno nel paese a causa di questa tipologia di cancro. alla cervice.