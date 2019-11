Diverse smart TV non saranno in grado di utilizzare l’applicazione Netflix e alcuni lettori multimediali non saranno più compatibili con il servizio di contenuti in streaming dal 1° dicembre.

Questa modifica per “limitazioni tecniche” interesserà varie Smart TV di Samsung, Sony e Toshiba, nonché diversi dispositivi Blu-Ray di tali marchi e alcuni lettori Roku. I televisori multipli prodotti da Samsung tra il 2010 e il 2011 non saranno in grado di accedere ai servizi offerti da Netflix: in particolare, quelli con le lettere C o D scritte nel codice modello, accanto alle dimensioni dello schermo.

Alcuni modelli che andranno fuori uso

Da parte sua, Toshiba ha indicato che la misura interesserà BDK21KU, BDX2150KU, BDX2200KU, BDX2250KU, BDX2500KU, BDX2700KU, BDX3000KU, BDX4150KU, BDX4200KU e BDX5200KU.

La società più svantaggiata sarà Sony, che ha pubblicato un elenco di tutti i televisori e i lettori Blu-Ray prodotti tra il 2009 e il 2011 e smetterà di offrire contenuti Netflix.

Infine, i giocatori di Roku Internet TV che saranno danneggiati saranno i modelli 2050X, 2100X, 2000C, HD Player, SD Player, XR Player e XD Player.