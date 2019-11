Puntuale come un orologio svizzero, nelle scorse ore, è arrivata la tanto attesa seconda beta di iOS 13.3. Questa, è stata lanciata solamente pochissimo tempo dopo il lancio della precedente versione. Attualmente, l’update risulta essere un’esclusiva degli sviluppatori, presto però, potrebbe arrivare anche per gli iscritti al programma di beta testing. Quali saranno le novità introdotte da Apple?

Il colosso di Cupertino sta dando parecchia attenzione ai suoi aggiornamenti software. Ora più che mai, Apple ne sta pubblicando una marea. La beta 2 di iOS 13.3 arriva totalmente a sorpresa. Questa, ovviamente, porta in campo una serie di migliorie del sistema. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Apple: la beta 2 di iOS 13.3 si limita a correggere i bug di sistema

Qualche giorno fa, Cupertino ha dovuto lanciare un aggiornamento straordinario per tutti i suoi dispositivi iOS. Questo, a causa di un problema con le app in background. Nonostante i costanti update, i problemini all’interno del nuovo iOS 13 non sembrano di voler cessare. Parlando della seconda beta di iOS 13.3, questa non introduce nessuna novità particolare rispetto alla precedente generazione. Pare che l’update abbia il solo scopo di migliorare le prestazioni di sistema.

Come già accennato ad inizio articolo, l’aggiornamento risulta essere disponibile solo per gli sviluppatori. Ci aspettiamo, però, che a breve Apple decida di pubblicarlo anche per coloro che sono iscritti al programma di beta testing. Ovviamente, è sempre sconsigliato il download su un dispositivo di utilizzo primario. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.