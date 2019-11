Il supporto di ricarica wireless rapido Choetech T555-F da 15 W consente di caricare smartphone supportati con ricarica wireless fino a 1,4 volte più veloce dei caricabatterie wireless tradizionali. Le 2 bobine integrate offrono un’ampia area di ricarica, che permette di disporre il dispositivo in posizione verticale o orizzontale. Puoi anche continuare a usarlo per leggere, guardare o digitare mentre la batteria viene ricaricata.

Questo caricabatterie wireless con protezione da sovraccarico e sovratemperatura non sovraccarica mai la batteria o spreca energia. Con quattro piedini in gomma antiscivolo nella parte inferiore per garantire stabilità. Normalmente si consiglia di rimuovere la custodia protettiva, poichè influirà sulla carica o potrebbe causare surriscaldamento.

Disponibile a questo link https://bit.ly/2lWU5QS, con codice sconto per i lettori di FocusTECH: SCW55F, 24 dollari anziché 39.

Caratteristiche del supporto di ricarica wireless veloce 15T Choetech T555-F

Dì addio ai fili aggrovigliati e ai cavi con il caricabatterie wireless veloce CHOETECH. Veloce più del normale pad di ricarica wireless, riduce il tempo di ricarica del tuo dispositivo da zero a pieno in breve tempo. Infatti, 2 bobine del trasmettitore coprono in modo più efficace l’area di ricarica wireless, che consente di posizionare il telefono in una posizione libera, senza necessità di una carica di allineamento perfetta.

Ricarica Qi 7.5W e 10W

Supporto caricabatterie rapido da 7,5 W per: iPhone Xs / Xs Max / XR, iPhone X / 8/8 plus. 10 W La modalità di ricarica rapida è SOLO per Samsung Galaxy Note 9 / S9 / S9 Plus / Note 8 / S8 / S8 Plus / S7 / S7 Edge / S6 Edge + / Note 5 (Uso dell’adattatore QC2.0 / QC3.0). 5W per Huawei Mate 20 Pro / RS, S6 / S6 Edge e altro.

Ricarica tramite custodia

Il pad wireless si ricarica attraverso le custodie del telefono non più spesse di 4 mm. Ma per una ricarica più efficiente, si consiglia di RIMUOVERE il CASE durante. Nessun metallo o allegati magnetici o carte di credito dovronno interagire con il tutto.

Orientamento verticale e orizzontale: il supporto permette la ricarica sia in verticale che in orizzontale con l’angolazione perfetta per gli occhi, l’uso ideale con Face ID, e permette di tenere traccia dei messaggi, guardare video, ascoltare musica, effettuare chiamate senza interruzioni e lo schermo viene nascosto durante la ricarica.

Utilizzando un modulo di ricarica più sicuro per ridurre il calore, può eliminare le radiazioni e i rischi di surriscaldamento associati alla ricarica wireless. Sovraccarico e controllo della temperatura integrati, indicatore LED morbido per ricaricare in totale tranquillità faranno il resto.

Note

– Per una ricarica wireless veloce è necessario utilizzare un adattatore di alimentazione Quick Charge 2.0 / 3.0. Non funziona con Apple Watch o iPad.

– È normale che la bobina o piastra ricevente si surriscaldi durante il processo di ricarica wireless.

– Per una migliore esperienza di ricarica, si consiglia di rimuovere il coperchio protettivo durante la ricarica.

Contenuto della confezione