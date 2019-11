Con l’arrivo in Italia di Iliad e con il crescere della fama degli operatori virtuali, gestori come Tim, Vodafone e Wind si sono dovuti adattare. Anche questi ultimi, infatti, hanno dovuto abbassare il costo delle varie promozioni. Non c’è bisogno di dire che c’è una guerra al ribasso tra le parti. Nelle scorse ore, l’operatore telefonico blu ha deciso di dire la sua con un’offerta decisamente appetitosa. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ogni volta che si parla di offerte super convenienti proposte dagli operatori telefonici italiani, i principali indirizzati sono sempre gli utenti Iliad, oltre che ovviamente quelli di alcuni operatori virtuali. E’ proprio su queste due categorie di clienti che la nuovissima offerta di Tim, Supreme, si focalizza. In questo articolo andiamo ad elencare i dettagli della promozione.

Tim Supreme: ecco i dettagli dell’offerta super conveniente

Davvero in pochi sapranno resistere alla nuova offerta proposta dal noto operatore telefonico blu. La promozione prende il nome di “Tim Supreme”. Questa comprende minuti illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati 4G. Il costo dell’offerta è di soli 5,99 euro. Tim Supreme è attivabile solamente da clienti che decidono di mantenere il proprio numero passando da Iliad o da alcuni operatori virtuali.

La promozione è attivabile sia nei negozi Tim che online. Il costo di attivazione potrebbe variare in base al negozio scelto. Il prezzo per la scheda SIM, invece, dovrebbe essere di 10 euro. Al momento, non è stata comunicata una data di scadenza della promozione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.