Il colosso della mela morsicata, Apple, dimostra ancora una volta di essere molto attenta ai dettagli. Nelle scorse ore, in occasione del rinnovo dello store online per l’arrivo del nuovo MacBook Pro 16”, la casa ha Anche deciso di aggiungere nuove colorazioni per i cinturini di Apple Watch e per le cover di iPhone 11 Pro. In questo articolo andiamo a scoprirle insieme.

Oramai è una prassi, il colosso di Cupertino aggiorna la sua gamma di accessori ad ogni stagione. Tralasciando le colorazioni classiche che rimangono sempre a catalogo, Apple propone anche una serie di varianti per un periodo limitato. Parliamo delle cosiddette colorazioni stagionali che rimarranno in negozio fino all’inizio della prossima stagione. I colori risultano essere sempre molto caratteristici. Ecco quali sono quelli di questa stagione.

Apple: ecco i nuovi cinturini per Apple Watch e le nuove cover per iPhone

La prima gamma di cinturini che riceve un aggiornamento è quella sport. Per questa, sono state aggiunte ben tre nuove colorazioni: Melograno, Berillo e Khaki. Anche la gamma sport loop riceve una nuova interessante colorazione, la tanto gettonata (PRODUCT)RED. Per chi fosse interessato, invece, ai più costosi cinturini Hermes, ance in questo caso ci sono due nuove varianti: Noir/Brique/Étain Swift Leather Double Tour e Noir/Brique/Étain Swift Leather Single Tour.

Per quanto riguarda le cover per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, le colorazioni aggiunte sono ben 2: Melograno e Berillo. Tutti gli accessori sono disponibili fin da subito nello store online della casa. A breve, dovrebbero arrivare anche negli store fisici. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.