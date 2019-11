Nuovo componente della linea Moderna di casa Ariete è sicuramente la macchina per caffè espresso con macinacaffè integrato, soluzione in grado di accontentare anche gli utenti più esigenti con prestazioni e funzionalità di altissimo livello, quasi al pari di un bar professionale.

Dal connubio tra linee sinuose e design ricercato è nata una nuova stella, il prodotto in questione presenta dimensioni abbastanza importanti, pari a 30 x 30,5 x 30,5 centimetri, con un peso complessivo di oltre 6,25 chilogrammi. La colorazione, come per gli altri prodotti della stessa serie, è rappresentata dal solito rosso sgargiante che trasforma il tutto anche in un perfetto elemento d’arredo per la nostra casa.

Ariete: caratteristiche e funzionalità

Caratteristica principale del terminale Ariete è sicuramente la presenza del macinacaffè, un serbatoio da 250 grammi che permetterà di macinare i chicchi in 8 gradazioni differenti (dalla più fine alla più grezza), garantendo sin da subito una differenza nell’amarezza del prodotto finale (più sarà macinato grossolanamente, maggiore sarà amaro il caffé). L’utilizzo è veramente semplice, il portafiltro con capacità massima di due tazzine (posto nella parte sinistra) è da posizionare esattamente sotto l’erogatore, dopo aver accesso la macchina, sino al raggiungimento del livello desiderato; poi basterà premere il caffè con l’apposito strumento “nascosto” all’interno di uno scompartimento posto superiormente il corpo centrale, riposizionare il portafiltro in posizione e premere il pulsante di erogazione per l’apertura degli ugelli.

Il serbatoio dell’acqua, nella parte posteriore, contiene al massimo 800cc ed è facilmente raggiungibile, si potrà ottemperare al corretto refill dei liquidi, senza dover necessariamente rimuoverlo dalla sede. La potenza massima espressa oscilla tra i 920-1080W, gli amanti del cappuccino potranno soddisfare i propri desideri con la presenza dell’apposito “cappuccinatore” nella parte sinistra (controllabile con due pulsanti distinti).

Il quantitativo di caffè erogato non presenta limiti prestabiliti, continuerà a scendere da entrambi gli ugelli fino a quando non premerete nuovamente il pulsante per bloccarlo. Il vassoio sottostante alle tazzine e al macinacaffè è completamente removibile e lavabile con il normale detersivo per i piatti. Da segnalare la presenza dello spegnimento automatico, nell’eventualità in cui vi dimenticaste accesa la macchina, si spegnerà al termine di un determinato intervallo temporale.

Ariete: aspetti positivi e negativi della macchina per caffè espresso

Nel complesso la macchina per caffè espresso Ariete è sicuramente un ottimo prodotto che svolge perfettamente il proprio lavoro. Gli aspetti positivi sono i seguenti:

8 diversi tipi di macinatura, in questo modo l’utente potrà crearsi la “miscela” perfetta sulla base delle proprie esigenze.

tipi di macinatura, in questo modo l’utente potrà crearsi la “miscela” perfetta sulla base delle proprie esigenze. “Cappuccinatore” molto efficiente e perfettamente in grado di realizzare il cappuccino perfetto.

Serbatoio dell’acqua e del caffè molto capienti e facilmente riempibili senza doverli rimuovere dall’alloggiamento.

doverli rimuovere dall’alloggiamento. Esteticamente ineccepibile, a tutti gli effetti la linea Moderna sembra essere un oggetto di design, non un accessorio per la cucina.

Parlando infine degli aspetti negativi:

Prezzo leggermente alto, i 200 euro previsti sul sito ufficiale Ariete potrebbero frenarne l’acquisto.

leggermente alto, i previsti sul sito ufficiale Ariete potrebbero frenarne l’acquisto. Macinare il caffè vi potrebbe sporcare la casa, diversi residui vanno a cadere nella vaschetta sottostante, di conseguenza consigliamo l’utilizzo di un foglio di carta da cucina da posizionare direttamente nella fase di macinatura.

Per ogni altra considerazione in merito vi rimandiamo alla nostra recensione e prova completa inserita di seguito.