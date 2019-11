L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente lanciato il tanto atteso aggiornamento 11.11 di Fortnite. Questo sarebbe dovuto uscire martedì 12, dei problemi, però, hanno costretto Epic Games a posticipare il lancio. L’update porta una serie di novità interessanti all’interno della modalità Salva il Mondo. Per quanto riguarda il battle royale, le aggiunte sono minori.

Sembra che nelle ultime settimane, Epic Games abbia deciso di trascurare il battle royale di Fortnite. L’aggiornamento 11.11 rilasciato nelle scorse ore è la conferma di ciò. Le novità introdotte con l’update risultano essere poche. In questo articolo andiamo a scoprirle insieme.

Fortnite: ecco le novità dell’update 11.11

Come ben saprete, Epic Games non rilascia più la patch note per gli aggiornamenti. E’ bene quindi elencare le novità degli aggiornamenti per non perdersi eventuali importanti cambiamenti. L’update 11.11 porta in gioco la barra di ricerca all’interno dell’armadietto. In questo modo, i cosmetici saranno molto più semplici da trovare. Un’altra novità risulta essere il cambiamento di design della schermata delle statistiche di fine match. Per quanto riguarda le armi del gioco, nulla è cambiato, solo le granate ricevono una sorta di depotenziamento. Da ora, infatti, se ne possono portare solo 6 per slot (invece di 10).

L’aggiornamento 11.11 non apporta nessun’altra novità. Come al solito, ovviamente, sono stati risolti alcuni bug presenti nella versione precedente. Non c’è bisogno di dire che la community è rimasta alquanto delusa dall’update. Ci aspettiamo che qualcosa di più grande arrivi la prossima settimana. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.