L’azienda della mela morsicata, Apple, ha saltato il tanto atteso evento di ottobre per lasciare spazio ai “silenziosi” lanci di AirPods Pro e MacBook Pro 16”. Manca all’appello, però, un importante prodotto, iPad Pro. Pare che Cupertino abbia deciso di non rilasciare un aggiornamento entro la fine dell’anno. Molto probabilmente, questo arriverò entro la prima metà del 2020, insieme ad iPhone SE 2.

Ebbene sì, il 2020 sarà un anno pieno di novità per la casa della mela morsicata. Apple lancerà finalmente il successore del tanto gettonato iPhone SE. Insieme a questo, pare che arriveranno anche dei nuovi iPad Pro dotati di sensori 3D. Andiamo a scoprire i primi dettagli a riguardo.

Apple: Kuo conferma l’arrivo dei nuovi prodotti

A parlare in merito ai suddetti prodotti, nelle scorse ore, è stato il famoso Ming-Chi Kuo. Questo è più che convinto che la casa della mela morsicata rilascerà una nuova gamma di iPad Pro e il nuovo iPhone SE 2 entro la prima metà del 2020. I nuovi tablet professionali avranno un comparto fotografico migliorato che dovrebbe includere anche un sensore per il rilevamento 3D (time-of-flight), il nuovo iPhone, invece, avrà il design di iPhone 8 ma caratteristiche tecniche molto simili a quelle dei melafonini rilasciati lo scorso settembre.

Non c’è bisogno di dire che le aspettative su entrambi i prodotti risultano essere decisamente molto alte. Ci sta che Apple decida di presentare i nuovi prodotti nel corso del famoso WWDC. Sarà in quei giorni che potremo apprezzare tutte le novità di iPad Pro e iPhone SE 2. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.