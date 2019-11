L’azienda della mela morsicata, Apple, ha rilasciato un nuovo modello di auricolari true wireless lo scorso 31 ottobre. Ovviamente, parliamo dei tanto chiacchierati AirPods Pro, i primi auricolari true wireless, in-ear di Cupertino. Nelle scorse ore, i piccoli gioiellini hanno ricevuto il primo aggiornamento firmware. Scopriamo insieme i dettagli.

Nonostante il colosso di Cupertino abbia deciso di lanciare i nuovi AirPods Pro senza una presentazione ufficiale, questi hanno decisamente fatto parlare molto di loro. La stragrande maggioranza degli utenti considera il prodotto come una vera e propria rivoluzione. Riusciranno, gli AirPods Pro, a superare il successo del modello classico? Ecco cosa porta in campo il nuovo aggiornamento.

Apple: nuovo aggiornamento per gli AirPods Pro

Il colosso della mela morsicata, Apple, è solito lanciare aggiornamenti per AirPods in maniera silenziosa. Nonostante ciò, basta dare un’occhiata alla scheda del device all’interno delle impostazioni del dispositivo per rendersi conto dell’uscita di un nuovo firmware. Nelle scorse ore, Apple ha deciso di lanciare un nuovo aggiornamento software per gli auricolari “Pro”. La denominazione di questo è 2B588. L’azienda non ha rilasciato informazioni in merito alle novità introdotte, tuttavia, si suppone che l’aggiornamento abbia migliorato la connettività del prodotto.

Ricordiamo che gli aggiornamenti per AirPods si scaricano in maniera automatica. Di conseguenza, l’unica cosa da fare è tenere gli AirPods vicino al vostro iPhone per far si che venga scaricato. Ci aspettiamo che in futuro, la casa della mela morsicata rilasci altri aggiornamenti di questo tipo per i nuovi auricolari. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.