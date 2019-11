L’azienda del fenomeno videoludico, Epic Games, ha rilasciato qualche giorno fa un aggiornamento di Fortnite. Questo, ha portato una serie di novità interessanti nella modalità Salva il Mondo. Per quanto riguarda il battle royale, poche novità sono state introdotte. Purtroppo, ancora non è stato risolto il problema con il bazooka a bende. Quando arriverà l’update risolutivo?

Ebbene sì, Epic Games non ha ancora risolto le problematiche riguardanti il bazooka a bende. A quanto pare, il problema risulta essere più complicato di quanto sembrava. Il bug sarebbe dovuto scomparire nel giro di qualche ora. A distanza di giorni, oramai, l’azienda non ha ancora rilasciato un update risolutivo.

Fortnite: niente challenge senza bazooka a bende

Non è la prima volta che si verifica una problematica simile all’interno del noto battle royale dell’azienda. La cosa che sorprende questa volta è che Epic Games ci sta mettendo davvero molto tempo per risolvere l’inconveniente. Il bazooka a bende risulta essere fondamentale per il completamento dei una delle sfide settimanali “Il duello”. Finchè l’arma non ritornerà nel gioco, non sarà possibile, per molti utenti, completare il set.

Non c’è bisogno di dire che questa situazione ha creato abbastanza malcontento fra gli utenti della community. In molti si sono lamentati sui social per la noncuranza di Epic Games nei confronti di questo grosso bug. Molto probabilmente, l’azienda del fenomeno videoludico deciderà di risolvere l’inconveniente con il prossimo aggiornamento (versione 11.20). Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.