Aeroplano, ecco perché ci fanno alzare le tapparelle prima di atterrare

L’aeroplano è uno dei mezzi di trasporto più amato dai viaggiatori, sia per la comodità del viaggio sia per la possibilità di percorrere tanti km in poco tempo, e quindi di poter viaggiare al mondo. Come ben sappiamo, ci sono alcune osservanze che dobbiamo seguire prima e durante il viaggio con questo mezzo. E’ vietato fumare, quando si sta per decollare è necessario mettere il telefono in modalità aereo o spegnerlo, allacciare le cinture nelle fasi di decollo/atterraggio, alzare le tapparelle del finestrino prima di atterrare.

Ma a cosa serve nello specifico quest’ultima avvertenza? Scopriamolo assieme.

Perché alzare le tapparelle dei finestrini sull’aeroplano?

Non è solo per darti una visione migliore dalla finestra all’atterraggio, anche se questo è un vantaggio ovviamente. Come per molte delle cose che dobbiamo fare sui voli, è un’avvertenza principalmente per sicurezza. Prima di tutto, darà ai tuoi occhi il tempo di adattarsi al livello di luce all’esterno, soprattutto se è un viaggio notturno e si arriva di giorno.

Un altro motivo è che aprire la tenda aiuta l’equipaggio di cabina a vedere fuori. Non è solo che i loro occhi devono adattarsi: è molto utile avere una visione d’insieme di ciò che accade fuori dall’aeromobile. Spesso i posti dell’equipaggio sono rivolti all’indietro e, nel caso in cui si verifichi una sorta di incidente, è utile che abbiano una rapida occhiata a qualsiasi problema.

Gli aeromobili sono progettati e testati, e l’equipaggio di cabina addestrato, per far scendere tutti l’aereo in meno di novanta secondi, se necessario. Durante l’addestramento, l’equipaggio impara a valutare la sicurezza di ciò che sta accadendo al di fuori dell’aereo e devono essere in grado di vedere, proprio come te. I passeggeri sono occhi extra per l’equipaggio nel caso in cui qualcosa non funzioni. Ecco perché l’importanza nel farci alzare le tapparelle dei finestrini durante l’atterraggio.