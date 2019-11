Anche la Cina è attiva con il suo lander sul Pianeta rosso

L’esplorazione dello spazio affascina sempre gli scienziati, astronomi ed anche i governi delle varie nazioni. Nello specifico, le maggiori ricerche vengono fatte sulla Luna e su Marte, per capire se effettivamente è possibile viverci in un remoto futuro, ma anche se esistono delle forme di vita extraterrestri.

Anche la Cina è fortemente attiva in questo campo, come mostra la dimostrazione effettuata recentemente dal suo lander per Marte. La dimostrazione delle capacità di volo sospeso, di evitamento degli ostacoli e di decelerazione è stata condotta in un sito fuori Pechino che simula le condizioni sul pianeta rosso, dove l’attrazione della gravità è circa un terzo di quella della Terra.

La Cina e l’esplorazione di Marte

La Cina prevede di lanciare un lander e un rover su Marte l’anno prossimo per esplorare parti del pianeta, programma suddiviso inquattro missioni programmate. Il prossimo anno anche gli Stati Uniti e l’Europa invieranno rover su Marte e gli Emirati Arabi Uniti prevedono di lanciare un orbita.

Il grande e ambizioso programma cinese di esplorazione spaziale ha raggiunto l’apice quando è riuscito a far atterrare un proprio veicolo sul suolo della Luna. Si è sviluppato rapidamente, soprattutto da quando ha condotto la sua prima missione con equipaggio nel 2003, e ha cercato la cooperazione con agenzie spaziali in Europa e altrove.

Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno vietato la maggior parte della cooperazione spaziale con la Cina per motivi di sicurezza nazionale, impedendo alla Cina di partecipare alla Stazione spaziale internazionale. Nonostante ciò, le ambizioni della Cina sull’esplorazione dello spazio, e nello specifico della Luna e di Marte, continuano a crescere mentre cerca di competere con gli Stati Uniti, la Russia e l’Europa e consolidare la sua posizione di potenza regionale e globale. Sta gradualmente costruendo la propria stazione spaziale più grande e permanente in cui ha invitato la partecipazione straniera.