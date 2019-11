Amazon non smette mai ai di sorprendere con le sue offerte strabilianti. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce ha deciso di rilasciare una delle primissime promozioni riguardanti il nuovo smartwatch della mela morsicata, Apple Watch Series 5. Proposti sconti su tutta la gamma GPS. In questo articolo andiamo a scoprire insieme i dettagli dell’offerta.

Apple Watch Series 5 risulta essere uno degli smartwatch meglio riusciti della mela morsicata. Il nuovo gioiellino della casa introduce per la prima volta il rivoluzionario display always-on. Questo, associato a tutti i benefici del prodotto, ha letteralmente catturato il cuore di molti fan dell’azienda. Ora, grazie all’offerta Amazon, risulta essere un ottimo momento per regalarsi il nuovo Apple Watch Series 5.

Apple: l’ultimo smartwatch della casa in sconto su Amazon

Apple Watch Series 5 differisce dalla generazione precedenti per pochissime caratteristiche. Queste, comunque risultano essere abbastanza per invogliare qualsiasi utente al passaggio del nuovo modello. Il listino per il nuovo smartwatch della mela morsicata nella versione GPS è di 459 euro per la variante con cassa da 40 mm e 489 euro per la variante con cassa da 44 mm. In questo momento, Amazon propone tutti i dispositivi della gamma a 40 euro in meno rispetto al listino, rispettivamente a 419 e 449 euro.

Su alcune varianti e colorazioni particolari, il noto e-commerce propone anche una serie di sconti extra (20 euro circa). Ricordiamo che la promozione risulta essere a tempo limitato e che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.