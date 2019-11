L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di sorprendere tutti nelle scorse ore con il lancio a sorpresa di un evento davvero unico. Parliamo dell’evento Fortnite x Star Wars. Non è la prima volta che vediamo collaborazioni di questo tipo all’interno del battle royale di Epic Games. Quella di questa volta, però, è stata del tutto inaspettata.

Ebbene sì, pare che il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi abbia deciso di fare una grossa sorpresa a tutti i fan della saga di Star Wars. Un video trailer molto caratteristico ha dato il via, qualche ora fa, a quello che si può chiamare un vero e proprio crossover tra i due titoli. Cosa sarà cambiato all’interno del gioco?

Fortnite: le motivazioni del lancio dell’evento di Star Wars

Il lancio del particolare evento di Star Wars non arriva a caso. Epic Games, infatti, ha deciso di metterlo in tavola per celebrare il lancio del nuovo videogioco della saga, Star Wars Jedi: Fallen Order. Come per ogni collaborazione che si rispetti su Fortnite, anche per questa sono stati proposti dei cosmetici a tema. Compare nel negozio oggetti, per la prima volta, un oggetto di rarità “Star Wars Series”. Parliamo, ovviamente, di una Skin a tema, l’Imperial Stormtrooper. Il prezzo del costume è di 1500 V-Bucks (gratis se acquistate Star Wars Jedi: Fallen Order nello store di Epic Games). Al momento, questo risulta essere l’unico cosmetico del set, molto presto però, potrebbero arrivarne degli altri.

Nel trailer dell’evento compare anche una Skin mai vista prima all’interno del gioco. Parliamo di una reskin di uno dei personaggi più amati del gioco, Fishstick. Questa, molto probabilmente, verrà rilasciata nei prossimi giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.