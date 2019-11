Siamo soliti pensare alle stampanti quasi esclusivamente nei contesti aziendali, come

ingombranti e rumorosi apparecchi posizionati negli angoli degli uffici o, nel migliore dei

casi, in una sala apposita.

Grazie ai progressi tecnologici, però, le cose stanno cambiando. Un esempio per tutti è la

stampa in 3D che, utilizzata nel settore sanitario e ospedaliero, sta rivoluzionando il modo

di fare ricerca. Anche nell’ambito del retail la stampa 3D sta influenzando le modalità di

vendita: oggi, infatti, è possibile creare modelli personalizzati di scarpe o altri accessori,

riducendo così le giacenze in magazzino e risparmiando spazio e tempo.

Scopriamo allora in quali campi e secondo quali modalità la stampa sta trasformando

importanti aspetti della nostra vita quotidiana.

Un aiuto per le PMI

Secondo una ricerca commissionata nel 2018 da Ricoh Europe (azienda leader a livello

globale nel settore delle print technologies e partner di Ecotec) per le PMI la stampa in 3D

rappresenta un fattore chiave per ridurre i costi da un lato e implementare la

produttività dall’altro.

In base a quanto rivela l’indagine, il 44% delle piccole e medie

imprese interpellate – in 23 Paesi in tutto il mondo – ha rivelato di aver già investito in

questa tecnologia, mentre un altro 30% ha dichiarato di essere pronta a farlo entro il 2020.

Come mai la stampa in 3D è così richiesta? Semplice: perché consente di sperimentare

nuove modalità di produzione e, nel contempo, di abbattere i costi di stoccaggio, dei

materiali e di spedizione, grazie alla stampa di manufatti on demand.

Prodotti personalizzati per clienti più soddisfatti

Una delle espressioni più diffuse negli ultimi anni all’interno del mondo retail è taylor

made, letteralmente tradotto come “cucito su misura”. Oggi, infatti, si è più propensi ad

accordare la propria fiducia – e, quindi, a effettuare acquisti – alle aziende che propongono

prodotti e servizi confezionati ad hoc.

In questo contesto, il ruolo della stampa in 3D diventa fondamentale: se l’aumento della

soddisfazione da parte del cliente è conseguenza diretta della customizzazione

dell’offerta, allora non c’è come realizzare un prodotto personalizzato per garantire il successo della propria azienda, distinguendola dalla concorrenza. Le imprese che si avvalgono della stampa in 3D possono infatti contare su un notevole vantaggio rispetto ai loro diretti competitors: grazie a questa tecnologia è possibile creare un prodotto proprio come lo desidera il cliente, riducendo anche i costi e i tempi di spedizione.

La stampa al servizio degli studenti

Sempre secondo la sopramenzionata ricerca, i progressi tecnologici nell’ambito della

stampa influenzeranno sempre di più anche il mondo studentesco. Soluzioni come la stampa in 3D permetteranno di sviluppare nuove capacità, integrando progressivamente le abilità tecniche nel processo di apprendimento, per una migliore preparazione dei giovani nei confronti del mercato del lavoro. In settori come quello medico, tessile, automotive e ingegneristico, essere in possesso di requisiti tecnici avanzati è molto importante per sviluppare nuove idee, prototipi e modelli: per questo è necessario che il settore educativo investa sulle nuove tecnologie di stampa per la formazione degli studenti.

Dall’indagine emerge anche la convinzione, da parte dei rappresentanti delle istituzioni, che

investire nelle print technologies sia un ottimo espediente per reclutare nuovi studenti.

Rendere i contenuti dei corsi più fruibili, attraverso la stampa personalizzata dei materiali,

unitamente alla possibilità di stampare ciò che serve da qualunque postazione, costituirà un

cambiamento radicale nel mondo studentesco, contribuendo a facilitare l’accesso

all’istruzione da parte di persone di ogni estrazione sociale o provenienza geografica.

Come la stampa del futuro trasformerà la medicina

I progressi nell’ambito delle print solutions avranno un considerevole impatto anche sul

settore medico e sanitario, per esempio offrendo la possibilità di mettere a punto cure

personalizzate per i pazienti cronici. Ma non solo: le nuove tecnologie di stampa permetteranno anche di rendere più accurate le diagnosi, diminuendo così il tasso di mortalità, di realizzare impianti specifici per ogni paziente e di ridurre in modo significativo la permanenza in ospedale.

Come abbiamo visto, le novità che le soluzioni di stampa di ultima generazione porteranno

con sé nel prossimo futuro sono molte. Da una maggiore flessibilità a nuove opportunità di

business, dai progressi della ricerca medica all’educazione, la stampa, oggi più che mai, ha

molto da offrire.

Ora tocca a noi saper raccogliere la sfida e credere nelle sue potenzialità.