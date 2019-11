L’azienda della mela morsicata, Apple, ha lanciato a sorpresa un nuovo modello di MacBook Pro. Questo, è il tanto atteso modello con display da 16 pollici e tastiera con innovativo meccanismo a forbice. Tra tutte le novità del nuovo portatile, la tastiera risulta essere proprio quella che sembra incuriosire di più. Nelle scorse ore, il team di iFixit ha deciso di dare un primo sguardo al portatile focalizzandosi proprio su questa. Quale sarà stato il verdetto?

Il team di iFixit non aspetta nemmeno un attimo. Subito dopo il lancio del nuovo portatile di Cupertino, questo ha deciso di esaminare una delle componenti più interessanti del device, la Magic Keyboard. Riuscirà questa a mettere fine una volta per tutte alle problematiche che affliggono MacBook Pro da qualche generazione?

Apple: la Magic Keyboard promette molto bene

Uno dei problemi più gravi dei MacBook Pro prodotti a partire dal 2016 è la tastiera con meccanismo a farfalla. Questa, ha arrecato una marea di inconvenienti. Nonostante diverse generazioni, la tastiera non è mai diventata affidabile abbastanza. Con il nuovo MacBook Pro, Apple torna finalmente ad un meccanismo a forbice. Sarà questo abbastanza affidabile da mettere fine, una volta per tutte, al problema?

iFixit ha cercato di capire questo nelle scorse ore. Il suo verdetto è stato più che positivo. Il team ha esaminato con attenzione la nuova tastiera. Questa risulta avere tasti con corsa da 1 mm molto simili alla Magic Keyboard stand alone. L’unica differenza tra le due, sta nello spessore dei componenti (leggermente più spessi nella tastiera stand alone). In sostanza, sembra che Apple abbia fatto davvero un ottimo lavoro con la tastiera del nuovo MacBook Pro 16”. Ci aspettiamo che entro il prossimo anno, tutta la gamma di portatili dell’azienda implementi questo tipo di tastiera. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.