Qualche ora fa, vi abbiamo parlato del nuovo evento messo in tavola da Epic Games per celebrare il lancio del nuovo videogioco della saga di Star Wars. A breve, un qualcosa di simile potrebbe essere emulato anche per celebrare un altro titolo caro all’azienda di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, di Battle Breakers, il nuovo videogioco di Epic Games.

Sono settimane che si parla del lancio di un evento speciale su Fortnite per la celebrazione del nuovo titolo di Epic Games, Battle Breakers. Nelle scorse ore, le voci si sono intensificate maggiormente grazie ad un leaker che ha scovato dettagli su alcuni cosmetici promozionali all’interno dei codici di gioco. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Fortnite X Battle Breakers: scopriamo i dettagli in anteprima

La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poco tempo lanciato un nuovo videogioco, Battle Breaker. Quale miglior modo per promuovere un titolo se non esponendolo all’interno di uno dei più famosi videogiochi di tutti i tempi? A breve verrà lanciata una collaborazione su Fortnite che vedrà come protagonista il nuovo titolo. Sembra che per l’occasione, Epic Games abbia intenzione di regalare ai videogiocatori di Fortnite una skin ispirata ad un personaggio di Battle Breakers, Razor.

Nei codici di gioco di Fortnite sono stati trovati chiari riferimenti in merito al costume e ad un dorso decorativo. Stando alle ultime ipotesi, entrambi i cosmetici verrano rilasciati gratuitamente per i giocatori della modalità “salva il mondo”. Al momento, non sappiamo se si potranno utilizzare anche nel battle royale. Sicuramente ne sapremo qualcosa di più dopo il rilascio dell’aggiornamento 11.20. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.