La dieta cheto aiuta a combattere l’influenza e altre malattie virali

Uno studio ha mostrato che diete ricche di grassi e con pochi carboidrati, come la dieta cheto, aiuta a combattare virus virali come l'influenza

L’alimentazione e l’attività fisica sono elementi fondamentali per mantenere un ottimale stato di salute psicofisica e per prevenire eventuali malattie cardiovascolari. Nello specifico, riguardo alla prima, è importante seguire una dieta, un corretto regime alimentare, equilibrato e ponderato.

Negli ultimi anni, molte persone che volevano perdere peso hanno iniziato a sperimentare la nuova “dieta cheto“, che si differenzia dalle altre in quanto si punta fortemente sui grassi, quasi come fosse un paradosso, a discapito dei carboidrati. E ciò sembra avere effetti extra per l’organismo molto interessanti.

La dieta cheto contro l’influenza

La dieta chetogenica è diventata un modo popolare per perdere chili indesiderati ed inoltre un recente studio rivela che può anche combattere l‘influenza. I ricercatori hanno somministrato ai topi infetti dal virus dell’influenza una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati, che ha determinato un tasso di sopravvivenza più elevato rispetto a quelli di una normale dieta ricca di carboidrati.

Il team ha scoperto che la dieta chetogenica, o cheto in breve, ha innescato il rilascio di cellule del sistema immunitario che producono muco nei rivestimenti cellulari del polmone e hanno intrappolato il virus prima che peggiorasse. Gli esperti hanno ora stabilito che potrebbe essere un modo per domare l’influenza, in quanto è stato scoperto che attiva un sottogruppo di cellule T nei polmoni non precedentemente associato alla risposta del sistema immunitario all’influenza, migliorando la produzione di muco dalle cellule delle vie aeree che possono effettivamente intrappolare il virus, i ricercatori hanno riferito.

L’autore co-senior Akiko Iwasaki, professore di Immunobiologia e biologia molecolare e cellulare dell’Istituto medico Howard Hughes ha dichiarato che i risultati ottenuti sono “totalmente inaspettati”.

“Questo studio dimostra che il modo in cui il corpo brucia i grassi per produrre corpi chetonici dal cibo che mangiamo può alimentare il sistema immunitario per combattere le infezioni influenzali“, ha spiegato.