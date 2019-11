Spotify, in arrivo la sincronizzazione tra musica e testo

L'app di riproduzione musicale in streaming Spotify sta per lanciare la nuova funzione che sincronizza il testo dei brani con l'audio

Con il grande sviluppo della tecnologia e di Internet nell’ultimo decennio, anche il modo di ascoltare musica è cambiato. Prima, infatti, si ascoltava la musica alla radio, ma soprattutto si compravano i cd da poi riprodurli nello stereo o nel lettore apposito. Ora, invece, è possibile ascoltarla gratis sulle varie applicazioni di riproduzione musicale, come Apple Music, Amazon Music, ma soprattutto Spotify. Quest’ultima è senza dubbio l’applicazione per sentire musica più utilizzata e scaricata al mondo, con centinaia di milioni di download. Il merito, oltre che alla quasi completa libreria di brani, va dato anche alla semplicità d’utilizzo e ai continui aggiornamenti e miglioramenti, come l’ultimo di aggiungere la sincronizzazione tra audio e testo.

Arriva la sincronizzazione tra brano e testo su Spotify

Questa funzione è stata recentemente introdotta su Apple Music, ed ha riscontrato notevole successo, motivo per cui anche Spotify ha deciso di lavorarci sù. Senza dubbio è un’ottima novità, per chi vuole sentire i suoi brani preferiti e allo stesso tempo cantarli imparando il testo. Diventerebbe un vero e proprio Karaoke. Già in passato l’azienda provò una simile funzione “Behind the Lyrics”, solo per la modalità desktop dell’applicazione, ma rimossa dopo poco tempo.

Il nuovo servizio, secondo quanto emerso dai rumors, è frutto della collaborazione con Musixmatch, una delle più grandi piattaforme di testi. Per ora, è solo in fase di test in alcune parti specifiche nel mondo, ovvero in Canada, Indonesia e Messico. Non resta che attendere notizie ufficiali per quando verrà integrata anche nel nostro Paese.