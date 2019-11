Come in molti sapranno, gli iPhone e gli iPad di ultima generazione permettono di utilizzare le eSIM. Queste, altro non sono che delle SIM virtuali. Fino ad ora, in Italia, l’unico operatore telefonico che ha proposto un prodotto di questo tipo è stato Vodafone con le eSIM per Apple Watch. In questi giorni, finalmente, anche Tim porterà in Italia le eSIM. Queste, funzioneranno sia con iPhone che con iPad.

Ebbene sì, finalmente un operatore italiano si è deciso a fare il grande passo. Nel corso dei mesi, numerosi utenti si sono lamentati per la mancanza delle eSIM all’interno del nostro paese. Tra tutti, quelli più arrabbiati, gli utilizzatori di iPhone XS e successivi che non hanno potuto sfruttare la natura “dual-sim” dei dispositivi. Per fortuna, Tim ha deciso di ascoltare le richieste. Le eSIM arriveranno in questi giorni.

Tim: le eSIM disponibili in tutti i centri nei prossimi giorni

Le eSIM di Tim arriveranno nei negozi autorizzati già a partire dai prossimi giorni. Queste verrano vendute secondo la procedura analoga a quella delle SIM standard. Stessa scheda con relative informazioni, sulle nuove, però, ci sarà un QR code al posto della SIM fisica. Questo servirà per attivare la SIM virtuale. Al momento, Tim non ha rilasciato molte informazioni in merito al prodotto, non sono stati dichiarati, ad esempio, eventuali costi di attivazione ecc.

Ciò che risulta essere certo è che le nuove eSIM dell’operatore blu funzioneranno anche con iPad e iPhone. Rimane un interrogativo, invece, per quanto riguarda Apple Watch. Informazioni in merito verranno rilasciate nei prossimi giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.