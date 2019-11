L’azienda della mela morsicata, Apple, ha lanciato la nuova gamma di melafonini lo scorso settembre. A distanza di due mesi dal lancio ufficiale, Amazon ha deciso di proporre una delle prime offerte riguardanti i nuovi dispositivi. Il protagonista, questa volta, risulta essere iPhone 11. In che cosa consisterà la promozione dell’e-commerce?

Amazon non smette mai di sorprendere con le sue offerte. Si sta avvicinando l’attesissimo Black Friday e il noto e-commerce ha deciso di anticipare la concorrenza con il lancio di una serie di promozioni interessanti. Nelle scorse ore, diversi modelli di iPhone 11 sono stati proposti in sconto dall’azienda. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione.

Apple: 50 euro di sconto sul nuovo iPhone 11

Chiunque conosca Apple sa quanto sia difficile trovare in sconto gli ultimi modelli di melafonini della casa. Come al solito, Amazon decide di effettuare degli strappi alla regola presentato offerte anche su quei prodotti che solitamente non vengono mai proposti in sconto. Diverse varianti e colorazioni di iPhone 11, nelle scorse ore, sono state proposte in sconto dal noto e-commerce. Le riduzioni vanno dai 10 euro circa fino a superare i 50 euro. Non si tratta di forti sconti, ma considerano che parliamo di iPhone 11, la riduzione è più che accettabile.

Un esempio è iPhone 11 64 GB nella colorazione bianca che viene proposto al prezzo di 786 euro. Ben 53 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 839 euro. Ricordiamo che le scorte del prodotto risultano essere limitate. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.