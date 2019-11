Cambiamenti climatici, le foche del Pacifico sono a rischio estinzione

I cambiamenti climatici purtroppo sono in continuo evolversi, e oltre l'ambiente anche gli animali ne risentono, come per esempio le foche nel Pacifico

Purtroppo, i cambiamenti climatici continuano senza sosta a peggiorare, colpa principalmente dell’effetto serra. Le temperature si fanno sempre più calde, sbalzi termici improvvisi, scioglimento costante dei ghiacciai che provoca un innalzamento del livello dei mari, ma non solo. Una malattia potenzialmente mortale che colpisce i mammiferi marini, tra cui foche e lontre marine, è stata trasmessa dall’Oceano Atlantico settentrionale al Pacifico settentrionale grazie allo scioglimento del ghiaccio marino artico.

Gli esperti temono da tempo che lo scioglimento del ghiaccio marino negli oceani del nord, causato dal riscaldamento climatico globale, possa consentire la trasmissione di malattie precedentemente geograficamente limitate tra i due oceani.

“Per molto tempo si è preoccupato che lo scioglimento del ghiaccio marino artico potesse consentire il passaggio delle malattie tra l’Atlantico e il Pacifico”, Tracey Goldstein, esperta in malattie degli animali marini all’Università della California, a Davis, e uno dei principali autori di un rapporto, disse.

I cambiamenti climatici portano a rischio le foche

Il virus del cimurro focale, abbreviato con PDV, è stato a lungo una minaccia per le popolazioni nell’Atlantico settentrionale, ma non era stato precedentemente identificato nel Pacifico. Fu riconosciuto per la prima volta nel 1988 in seguito a una massiccia epidemia di porto e foche grigie nell’Europa nord-occidentale con un secondo evento di entità e portata simili nel 2002. Lo scoppio del 1988 uccise migliaia di foche britanniche.

Il virus attacca il sistema immunitario, lasciando gli animali sensibili alla polmonite e nei casi più gravi può uccidere un sigillo entro 10 giorni dall’infezione. I due focolai hanno ucciso circa 23.000 foche nel 1988 e 30.000 foche nel 2002. Si ritiene che il virus si diffonda attraverso il contatto tra individui infetti e abbia ucciso animali nelle acque di Svezia, Norvegia, Danimarca, Regno Unito e Germania.

“In primo luogo è stata sollevata la preoccupazione che PDV potesse infettare le lontre di mare dell’Alaska, quindi abbiamo deciso di verificare se fosse stato trasmesso attraverso popolazioni sovrapposte di foche e leoni marini”, ha affermato Goldstein. “Quando abbiamo iniziato a testare le diverse specie, la sequenza del virus era sempre la stessa varietà, con un’incidenza al picco quando il mare era aperto.”