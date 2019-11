L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, ha presentato circa un mese fa, un nuovo capitolo del suo noto battle royale, Fortnite. Questo, ha portato una bella ventata d’aria fresca al titolo che da tempo veniva criticato dalla community. Ad oggi, per fortuna, le critiche al gioco sono decisamente diminuite. La Stagione 1 del Capitolo 2 è stato un vero e proprio successo. Ora, però, quello che tutti si chiedono è: quando inizierà la Stagione 2?

Con l’arrivo di un nuovo capitolo di Fortnite, molte delle meccaniche di gioco sono cambiate. Epic Games ha fatto di tutto per rendere il gioco nuovamente innovativo. All’interno del gioco non viene più indicata la data di fine stagione. Questo, ovviamente, ha creato molta confusione all’interno della community. Quando finirà la Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite?

Fortnite: ecco la possibile data di inizio della Stagione 2

Nonostante Epic Games non l’abbia esplicitamente scritto all’interno del gioco, questa ha già deciso quando finirà la Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite. Basta andare all’interno del sito ufficiale dell’azienda, infatti, per scoprire che la data di fine season sarà il 12 dicembre. Di conseguenza, nello stesso giorno dovrebbe ricadere anche l’inizio della Stagione 2 di questo nuovo capitolo del battle royale.

Ricordiamo, però, che Epic Games potrebbe apportare delle modifiche a tale data. In passato è capitato più volte, infatti, che la casa decidesse di cambiare, all’ultimo momento, la data al fine di rendere le stagioni più lunghe. Non avremo conferme certe, quindi, fino a qualche giorno prima dell’inizio della nuova season. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.