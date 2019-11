Google Stadia, aggiunti nuovi giochi alle line up di lancio

Con il passare degli anni anche il settore dei videogiochi è notevolmente cambiato. Prima, infatti, si acquistavano esclusivamente giochi fisici nei vari negozi appositi, come per esempio Gamestop, ora invece la maggior parte dei giocatori acquista digitalmente, sui vari store delle console. Ma non è tutto. Nell’ultimo anno ha preso piede con successo la creazione di piattaforme di gaming in streaming, ovvero tu paghi un abbonamento e puoi giocare a tutti i giochi presenti sulla piattaforma, senza pagare per ognuno.

Un esempio è la tanto attesa piattaforma Google Stadia dell’azienda statunitense, disponibile da domani, 19 Novembre.

Espansa la line up dei giochi di Google Stadia

Alcuni giochi della piattaforma erano già ampiamente noti, come per esempio Mortal Kombat 11, Just Dance 2020, Red Dead Redemption 2, Tomb Raider 20 ecc. Ora, è notizia di questi giorni che la lista è stata ulteriormente espansa, con l’aggiunta di nuovi dieci giochi. Ecco quali sono:

Attack on Titan 2 Final Battle (Koei Tecmo)

Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive)

Final Fantasy XV (Square Enix)

Football Manager 2020 (SEGA)

GRID (Codemasters)

Metro Exodus (Deep Silver)

NBA 2K20 (2K Games)

RAGE 2 (Bethesda Softworks)

Trials Rising (Ubisoft)

Wolfenstein Youngblood (Bethesda Softworks)

Senza dubbio, per chi deciderà di provare la nuova esclusiva piattaforma Google, avrà un ottimo margine di scelta e selezione. Inoltre, va ricordato che a questa line up di giochi, già numerosa e ben strutturata di suo, è prevista l’aggiunta a Dicembre di altri giochi interessanti, nello specifico di: