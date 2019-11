Il nuovo Ariete B-Taste Sous Vide è il macchinario perfetto che vi permetterà di cuocere sottovuoto i vostri cibi, sfruttando così una tecnica in grado di unire salubrità degli alimenti, pienezza di sapore, colori naturali e rapidità di esecuzione (almeno per quanto viene richiesto all’utente finale).

Le dimensioni del prodotto sono veramente notevoli, anche se in linea con i modelli della stessa serie, parliamo infatti di 80 x 70 x 37 centimetri, con un peso complessivo di 1,57kg. Composto da due parti, l’inferiore è completamente smontabile e lavabile con il normale detersivo dei piatti; al suo interno è stata posta una resistenza atta a riscaldare l’acqua grazie anche alla presenza di una piccola “elica” che andrà a ricreare una sorta di vortice nel tegame scelto per la cottura.

Ariete B-Taste Sous Vide: funzionalità e caratteristiche

La potenza che è in grado di sprigionare raggiunge i 1000 watt con possibilità di impostare un timer fino a 99 ore e temperature oscillanti tra 0 e 90 gradi centigradi. Tutto è regolabile dal piccolo schermo touchscreen posto sulla parte superiore del terminale, gli unici due parametri che potrete impostare (con la rotellina sulla parte sinistra) sono naturalmente la durata della cottura e la temperatura da raggiungere/mantenere per tutto il periodo.

Una volta premuto il pulsante di avvio, il prodotto inizierà a scaldare l’acqua (è compatibile con una “portata” compresa tra i 6 ed i 15 litri), al raggiungimento della temperatura desiderata emetterà un bip che indicherà l’avvio del conto alla rovescia e la necessità di inserire il cibo da cuocere. Il B-Taste può essere assicurato alla pentola utilizzando l’apposita pinza presente sulla parte posteriore del terminale stesso; prestate sempre attenzione che il livello dell’acqua non sia mai inferiore alla tacca del minimo. E’ superfluo dire che l’Ariete B-Taste è da utilizzare solo ed esclusivamente per la cottura sottovuoto, non per la cottura tradizionale in quanto non può andare direttamente a contatto con il cibo.

All’interno della confezione troviamo un kit iniziale per avviarvi alla cottura del sottovuoto: pompetta per l’aspirazione dell’aria, 3 sacchetti sottovuoto (1 di grandi dimensioni e 2 di piccole dimensioni), clip per assicurare la corretta chiusura degli stessi, nonché fornitissimo libro di ricette completamente illustrato.

B-Taste: gli aspetti negativi e positivi

L’Ariete B-Taste è sicuramente un prodotto che riesce perfettamente a compiere le azioni promesse ad un prezzo in linea con i modelli dello stesso settore (sul sito ufficiale lo si trova a circa 120 euro). Gli aspetti positivi riguardano:

Estrema facilità d’utilizzo, non sono necessarie nozioni particolari, basta collegare il terminale alla presa a muro, assicurarlo alla pentola ed impostare temperatura/timer tramite il touchscreen, poi farà davvero tutto da solo.

Gli aspetti negativi, invece:

Dimensioni notevoli, se lo acquistate dovete comunque pensare di avere tanto spazio a disposizione in casa, o comunque una presa a muro in cucina dove poterlo lasciare tranquillo per il tempo necessario per la cottura.

Per ogni altra considerazione in merito, e per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra videorecensione inserita qui sotto.