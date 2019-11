La casa della mela morsicata, Apple, ha finalmente lanciato il tanto atteso MacBook Pro con schermo da 16 pollici. Erano mesi che si parlava del debutto del dispositivo, finalmente l’attesa è finita. Sembra proprio che il nuovo portatile di Cupertino sia all’altezza delle aspettative. Tra tutte le novità, la Magic Keyboard sembra pare essere quella che entusiasma di più. Entro il prossimo anno, anche la gamma minore (MacBook Pro 13”) verrà aggiornata con questo tipo di tastiera.

Ebbene sì, pare che Apple si sia finalmente decisa a mettere definitivamente KO la tanto problematica tastiera con meccanismo a farfalla che abbiamo visto sui MacBook Pro a partire dal 2016, su MacBook a partire da 2015 e su MacBook Air a partire dal 2018. I portatili Apple del 2020 avranno tutti una Magic Keyboard con meccanismo a forbice super affidabile. Scopriamo i primi dettagli.

Apple: la Magic Keyboard arriverà presto sui MacBook Pro 13”

Fonti vicine al colosso della mela morsicata hanno confermato che Apple risulta essere già al lavoro sulla produzione di una nuova generazione di MacBook Pro 13” con Magic Keyboard. Secondo queste, potremmo vederla sul mercato entro la metà del 2020. Entro fine anno, invece, tutta la gamma di portatili sarà dotata della nuova tastiera con meccanismo a forbice.

Al momento, nono sono state confermate eventuali nuove caratteristiche dei portatili. Si parla della possibilità che la variante da 13” faccia un’upgrade a 14 pollici. Momentaneamente, però, non ci sono prove a riguardo. Ulteriori informazioni in merito arriveranno nelle prossime settimane. Restate in attesa per aggiornamenti.